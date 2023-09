"Ich fragte: 'Wow, was ist denn mit deinem Bein passiert?' Dann hat er es mir gezeigt und ich sagte: 'Mein Gott, wie lange hat das gedauert? Machst du das schon die ganze Woche?' Er antwortete: 'Nein, ich habe alles auf einmal gemacht.' Dann hat er mir ein Video gezeigt und ich sagte: 'Oh mein Gott'", so der 59-Jährige.

Dallas Cowboys: Dak Prescott ließ sich für neues Tattoo Beruhigungsmittel verabreichen

Wie Prescott erklärte, habe er es den beiden vorher nicht sagen wollen, es ihnen aber danach mitgeteilt. "Ich habe das alles in einer Sitzung gemacht. Am ersten Tag zehn Stunden plus und am nächsten Tag habe ich noch zwei Stunden drangehängt", führt der bestbezahlte Cowboys-Spieler aus und fügt hinzu: "Die Leute werden es für verrückt halten und das ist es auch. Das verstehe ich. Aber ich bin auch verrückt. Ich weiß, dass ich es bin. Ich habe keine Angst vor nichts."