In der regulären Saison hat er über seine Karriere betrachtet eine Bilanz von 73 Siegen sowie 41 Niederlagen und ein Passer-Rating von 99,0. In den Playoffs allerdings steht er bei zwei Siegen und fünf Niederlagen sowie einem Passer-Rating von 91,8.

Dak Prescott, der Quarterback der Dallas Cowboys, hat zwei verschiedene Gesichter - eines in der regulären Saison und ein völlig anderes in den Playoffs.

McCarthy stellt sich öffentlich hinter Prescott und sieht in ihm die Lösung für die Zukunft.

Erst am Mittwoch gab das Team bekannt, dass Mike McCarthy der Head Coach des Teams bleiben wird. Und auch Prescott, der in der kommenden Saison einen Cap Hit von 59,4 Millionen US-Dollar hat, wird offenbar weiterhin der Franchise-Quarterback von Dallas sein.

McCarthy glaubt "unglaublich stark" an Dak Prescott

"Ich glaube unglaublich stark an Dak", sagte McCarthy gegenüber "TheAthletic.com". "Ich denke, er wird einen weiteren Schritt machen. Diese Offensive lag ihm sehr gut. Es ist ein System, das darauf ausgelegt ist, den Quarterback erfolgreich zu machen. Wir sehen großes Entwicklungspotenzial für beide (Prescott und die Offense, Anm.d.Red.)"

Weiter sagte McCarthy über Prescott: "Ich denke, er ist die Antwort. Er ist ein Teil der Lösung für die Zukunft. So schwierig diese Zeit im Moment auch sein mag, wir können diese emotionale Phase, in der wir uns befinden, verarbeiten. Wir werden weiter auf dem aufbauen, was er mitbringt."