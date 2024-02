Nachdem die Raiders das Division Game bei den Kansas City Chiefs trotz eines späten Touchdowns von Adams mit 29:30 verloren hatten, hatte der heute 31-Jährige seinen Frust auf dem Weg in die Katakomben an dem Kameramann ausgelassen. Im Nachgang entschuldigte er sich für den Ausraster.

Der Schubser, der von TV-Kameras eingefangen worden war und hohe Wellen geschlagen hatte , ereignete sich am 10. Oktober 2022.

Davante Adams: Zivilklage von Kameramann steht noch aus

Zebley strengte im vergangenen Mai eine Zivilklage gegen Adams, beide Teams sowie die Eigentümer des Arrowhead Stadiums an. Die Verhandlung soll in diesem Sommer stattfinden. Ganz abgeschlossen ist die Sache für den sechsmaligen Pro Bowler also noch nicht.

Eine strafrechtliche Anzeige wegen Körperverletzung gegen Adams war bereits im vergangenen Sommer abgewiesen worden.