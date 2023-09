DeAndre Hopkins über Free Agency: "Kein Team hat mich zurückgerufen"

Am Ende entschied der Superstar-Receiver sich für die Tennessee Titans. Eine Entscheidung, die in den Medien auf Kritik traf.

DeAndre Hopkins wurde im Mai nach drei Spielzeiten bei den Arizona Cardinals zum ersten Mal in seiner Profi-Laufbahn entlassen. Der aktive Spieler, mit den meisten Receiving Yards in der NFL, machte sich auf die Suche nach einem neuen Team.

Im Sommer konnte DeAndre Hopkins zum ersten Mal in seiner Karriere den Free-Agency-Markt austesten. Doch wie er in einem Interview verrät, war es nicht so leicht, ein neues Team zu finden.

Doch Hopkins ist allerdings froh über seine Entscheidung, und die nicht erhaltenen Rückrufe nimmt er als Extra-Motivation in die neue Saison: "Ich bin sehr dankbar, hier zu sein. Ich glaube, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ich kann es kaum abwarten, gegen sie (die Teams, die ihn nicht wollten, Anm.d.Red.) zu spielen, und mein Bestes zu geben, um ihnen den Arsch zu versohlen."

Hopkins verbuchte in der vergangenen Spielzeit 717 Yards und drei Touchdowns in neun Spielen, nachdem er den Saisonauftakt aufgrund einer Doping-Sperre verpasst hatte. Die Tennessee Titans starten am Sonntag in New Orleans gegen die Saints in die neue Saison.