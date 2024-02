Anzeige

Das Ende von Russell Wilson bei den Denver Broncos scheint reine Formsache. Mögliche Interessenten stehen aber nicht unbedingt Schlange.

Bei den Denver Broncos steht eine Entscheidung in Sachen Quarterback an. Seit geraumer Zeit wird erwartet, dass Russell Wilson die Franchise verlässt. In den letzten beiden Spielen der Regular Season saß er nur noch auf der Bank, zudem stand zuletzt bereits sein Haus zum Verkauf.

Allzu groß scheint das Interesse auf dem Transfermarkt aber nicht zu sein. Als General Manager George Paton auf die möglichen Interessenten für den Signal Caller angesprochen wurde, antwortete er vor US-Journalisten: "Wissen Sie, ich habe von keinem Team etwas gehört. Wir werden also sehen."

Wilson steht noch fünf Jahre bei den Broncos unter Vertrag. Sollte die Franchise keinen Trade-Partner finden, wird erwartet, dass sie ihn entlassen, um zu vermeiden, dass sie ihm die 37 Millionen Dollar an garantiertem Geld für 2025 zahlen müssen. Dennoch würde der Cap auch in diesem Fall mit 89 Millionen belastet.

Offiziell wollte Paton übrigens nicht bestätigen, ob die Broncos in Sachen Wilson bereits eine Entscheidung getroffen haben. "Es hat sich nichts geändert. Wir mussten unsere Draft-Meetings hinter uns bringen. Wir mussten uns mit Free Agents treffen und das alles bewerten. Sean (Payton, Head Coach, Anm.d.Red.) muss all diese Quarterbacks sehen, die Coaches ebenfalls, bis wir eine fundierte Entscheidung treffen."