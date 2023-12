Denver Broncos vor großer Entscheidung: Was passiert mit Russell Wilson?

Vor den zwei übrigen Regular-Season-Spielen gegen die Los Angeles Chargers und die Las Vegas Raiders stellt sich für Head Coach Sean Payton und Co. also folgendes Dilemma:

Nach der - in jeder Hinsicht - verkorksten Vorsaison mit einer Bilanz von 5-12 stehen Wilson und die Broncos in der laufenden Saison bei sieben Siegen und acht Niederlagen.

Russell Wilson hat den Turnaround bei den Denver Broncos geschafft - zumindest in Teilen.

Wenn die Broncos ihre Minimal-Chance auf die Playoffs jedoch wahren möchten, führt an Wilson kein Weg vorbei.

Nun das Problem aus Franchise-Sicht: Sollte sich Wilson in den übrigen beiden Spielen länger verletzen und bis mindestens 17. März ausfallen, wäre ihm das Gehalt 2025 garantiert. Schließlich dürfen NFL-Teams keine verletzten Spieler entlassen.

Wilson hat bei seinem Trade aus Seattle einen Mega-Vertrag bei den Broncos erhalten. Dieser garantiert ihm in der Saison 2025 37 Millionen US-Dollar, solange er am 17. März 2024 bei den Broncos unter Vertrag steht.

Oder sie setzen den Ex-Seahawks-Spielmacher für die restliche Saison auf die Bank, riskieren dabei aber, dass Unruhe in die Mannschaft kommt.

Russell Wilson: 2024 bei den Broncos oder nicht?

Sollte Denver nicht mehr auf die Playoffs schielen und in den anstehenden beiden Spiele tatsächlich auf ihn verzichten, wäre das ein klares Signal in Richtung des Spielmachers - und auch in Richtung des Teams.

Denn wenn die Broncos ihn auf die Bank setzen, um Geld zu sparen, müsste ein Trade oder die Entlassung erfolgen - oder es greift die Klausel.

Es geht für die Broncos schlicht um eine Frage: Wollen sie kurzfristigen Erfolg oder sich das Wilson Gehalt 2025 sparen.