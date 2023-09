Anzeige

Mit Sean Payton an der Seitenlinie sollte bei den Denver Broncos in dieser Saison alles besser werden. Doch auch in der zweiten Saison hat Quarterback Russell Wilson mit Problemen zu kämpfen und musste sich nach der Niederlage gegen die Washington Commanders Kritik von seinem Head Coach gefallen lassen.

Nach der bitteren 33:35-Niederlage gegen Washington erklärte Broncos Head Coach Sean Payton: "Es war mehr als nur ein Drive. Es gab eine Reihe von Drives, bei denen wir mit dem Personal zu spät dran waren. Wir haben eine Weile gebraucht, um aus dem Huddle zu kommen. Das muss sich ändern. Wir mussten in der ersten Hälfte unnötige Auszeiten nehmen und ich bin nicht gewohnt, das zu tun."

"Wir müssen besser sein. Ich muss besser sein. Russ muss den Spielzug schärfer herausbringen, und dann müssen wir schauen, wie viel wir erreichen können" fasste der 59-Jährige zusammen.

Um in der Zukunft weniger Zeit beim Ansagen der Spielzüge zu verlieren, legte Payton seinem Quarterback nahe, doch ein Armband mit den verschiedenen Plays zu tragen. Wilson sträubte sich in seiner Karriere bisher gegen ein solches "Hilfsmittel".

Es ist nicht das erste Mal, dass Wilson damit konfrontiert wird. Seahawks-Trainer Pete Carroll erklärte den letztjährigen Leistungssprung von Geno Smith auch damit, dass dieser ein Armband tragen würde und deutete an, dass Wilson sich während seiner Zeit in Seattle dagegen wehrte: "Es gab Widerstände dagegen, also haben wir es vorher nicht gemacht", so der 72-Jährige.