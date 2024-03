Mit Wilsons Entlassung belasten wahnwitzige 85 Millionen Dollar Dead Cap die Broncos in der kommenden Saison und in der Spielzeit 2025. NFL-Negativ-Rekord für einen einzelnen Spieler! Für die kommende Saison ist ein massiver Cap Hit von 35,4 Millionen Dollar zu erwarten. 2025 wären es dann sogar 49,6 Millionen Dollar.

Die aktuelle etatmäßige Nummer zwei, Ben DiNucci, hat Denver erst im Januar via Reserve/Future-Vertrag für die Saison gebunden. Der ebenfalls 27 Jahre alte DiNucci kostet die Broncos also verhältnismäßig wenig.

Und dann wäre da noch Jarrett Stidham. Der 27-Jährige ist nach Wilsons Abgang aktuelle Nummer eins auf der Quarterback-Position. Mit vier Einsätzen von Beginn an in fünf NFL-Jahren, insgesamt acht Touchdowns und ebenso vielen Interceptions spricht jedoch mehr für eine Trennung als eine Zukunft bei den Broncos. Immerhin fünf Millionen Dollar Einsparpotenzial würde eine Trennung von Stidham bedeuten.

Bliebe der Draft als letzte Quarterback-Hoffnung. Doch auch hier wurde der Wilson-Trade zuletzt zum Bumerang für die Broncos: Zwei Erstrunden-Picks, zwei Zweitrunden-Picks und einen Fünftrunden-Pick hatte Denver 2021 für die Wilson-Verpflichtung abgegeben. So kamen die Broncos in den vergangenen vier Drafts nur insgesamt drei Mal bei den Top-45-Picks zum Zug. Nicht zuletzt wegen dieses Verzichts auf Rookies und der verhältnismäßig günstigen Verträge steht Denver nun mit dem Rücken zur Wand.

Karriereende Womöglich beendet Wilson seine Karriere mit 35 Jahren "bereits". 2013 gewann er den Super Bowl, 2014 stand er in einem weiteren. 43.653 Passing Yards stehen für ihn zu Buche (Platz 19 All Time) und 334 Touchdowns bei einem durchschnittlichen Passer Rating von genau 100. Wilson könnte ohne Reue in den Sonnenuntergang reiten.

Karriereende Womöglich beendet Wilson seine Karriere mit 35 Jahren "bereits". 2013 gewann er den Super Bowl, 2014 stand er in einem weiteren. 43.653 Passing Yards stehen für ihn zu Buche (Platz 19 All Time) und 334 Touchdowns bei einem durchschnittlichen Passer Rating von genau 100. Wilson könnte ohne Reue in den Sonnenuntergang reiten.

Karriereende Womöglich beendet Wilson seine Karriere mit 35 Jahren "bereits". 2013 gewann er den Super Bowl, 2014 stand er in einem weiteren. 43.653 Passing Yards stehen für ihn zu Buche (Platz 19 All Time) und 334 Touchdowns bei einem durchschnittlichen Passer Rating von genau 100. Wilson könnte ohne Reue in den Sonnenuntergang reiten. © USA TODAY Network

Tennessee Titans Ein weiteres eher unwahrscheinliches, aber denkbares Szenario ist ein Wechsel zu den Tennessee Titans. Dort hat Ryan Tannehill keine Zukunft mehr, der Vertrag des Routinier ist mittlerweile ausgelaufen. Und Will Levis braucht in seinem zweiten Jahr vermutlich noch eine Stütze neben sich. Vielleicht ist diese Stütze ja Wilson.

Tennessee Titans Ein weiteres eher unwahrscheinliches, aber denkbares Szenario ist ein Wechsel zu den Tennessee Titans. Dort hat Ryan Tannehill keine Zukunft mehr, der Vertrag des Routinier ist mittlerweile ausgelaufen. Und Will Levis braucht in seinem zweiten Jahr vermutlich noch eine Stütze neben sich. Vielleicht ist diese Stütze ja Wilson.

Tennessee Titans Ein weiteres eher unwahrscheinliches, aber denkbares Szenario ist ein Wechsel zu den Tennessee Titans. Dort hat Ryan Tannehill keine Zukunft mehr, der Vertrag des Routinier ist mittlerweile ausgelaufen. Und Will Levis braucht in seinem zweiten Jahr vermutlich noch eine Stütze neben sich. Vielleicht ist diese Stütze ja Wilson. © USA TODAY Network

Minnesota Vikings In Minnesota hängt alles von der Personalie Kirk Cousins ab. Sollte der verletzte Spielmacher, dessen Vertrag auslief, entgegen der Erwartungen nicht bei den Vikings bleiben, könnte Wilson zur Option werden. Wie Cousins wird auch Josh Dobbs Free Agent. In beiden möglichen Abschiedsfällen hätten die "Vikes" also Bedarf auf der Spielmacher-Position - stellt sich nur die Frage nach dem Kaliber.

Minnesota Vikings In Minnesota hängt alles von der Personalie Kirk Cousins ab. Sollte der verletzte Spielmacher, dessen Vertrag auslief, entgegen der Erwartungen nicht bei den Vikings bleiben, könnte Wilson zur Option werden. Wie Cousins wird auch Josh Dobbs Free Agent. In beiden möglichen Abschiedsfällen hätten die "Vikes" also Bedarf auf der Spielmacher-Position - stellt sich nur die Frage nach dem Kaliber.

Minnesota Vikings In Minnesota hängt alles von der Personalie Kirk Cousins ab. Sollte der verletzte Spielmacher, dessen Vertrag auslief, entgegen der Erwartungen nicht bei den Vikings bleiben, könnte Wilson zur Option werden. Wie Cousins wird auch Josh Dobbs Free Agent. In beiden möglichen Abschiedsfällen hätten die "Vikes" also Bedarf auf der Spielmacher-Position - stellt sich nur die Frage nach dem Kaliber. © 2023 Getty Images

New York Jets Und was, wenn Wilson sich dem anderen New Yorker Team anschließt? Schließlich kommt Aaron Rodgers, wie Daniel Jones, aus einer schweren Verletzung. Zudem könnte "A-Rod" 2024 seine letzte Saison spielen, auch wenn der 40-Jährige noch nicht an sein Karriereende denkt. Vielleicht nutzt Wilson ja die Chance, 2024 hinter Rodgers Backup zu sein um 2025 von ihm zu übernehmen und als Brücken-Quarterback zu fungieren.

New York Jets Und was, wenn Wilson sich dem anderen New Yorker Team anschließt? Schließlich kommt Aaron Rodgers, wie Daniel Jones, aus einer schweren Verletzung. Zudem könnte "A-Rod" 2024 seine letzte Saison spielen, auch wenn der 40-Jährige noch nicht an sein Karriereende denkt. Vielleicht nutzt Wilson ja die Chance, 2024 hinter Rodgers Backup zu sein um 2025 von ihm zu übernehmen und als Brücken-Quarterback zu fungieren.

New York Jets Und was, wenn Wilson sich dem anderen New Yorker Team anschließt? Schließlich kommt Aaron Rodgers, wie Daniel Jones, aus einer schweren Verletzung. Zudem könnte "A-Rod" 2024 seine letzte Saison spielen, auch wenn der 40-Jährige noch nicht an sein Karriereende denkt. Vielleicht nutzt Wilson ja die Chance, 2024 hinter Rodgers Backup zu sein um 2025 von ihm zu übernehmen und als Brücken-Quarterback zu fungieren. © ZUMA Wire

New England Patriots Auch die Patriots tun sich mit der Nachfolge von Tom Brady Jahre nach dem Abschied schwer. Mac Jones und Bailey Zappe scheinen die Erwartungen in Boston nicht erfüllen zu können. Ein Move für Wilson würde nur dann Sinn ergeben, wenn man mit dem dritten Pick im Draft 2024 keinen Quarterback holt. Pikant: Wilson weilte beim Super Bowl schon im VIP-Bereich der Pats, die zuvor schon interessiert gewesen sein sollen. Hat Wilson etwa sein neues Team schon vor der Entlassung gefunden?

New England Patriots Auch die Patriots tun sich mit der Nachfolge von Tom Brady Jahre nach dem Abschied schwer. Mac Jones und Bailey Zappe scheinen die Erwartungen in Boston nicht erfüllen zu können. Ein Move für Wilson würde nur dann Sinn ergeben, wenn man mit dem dritten Pick im Draft 2024 keinen Quarterback holt. Pikant: Wilson weilte beim Super Bowl schon im VIP-Bereich der Pats, die zuvor schon interessiert gewesen sein sollen. Hat Wilson etwa sein neues Team schon vor der Entlassung gefunden?

New England Patriots Auch die Patriots tun sich mit der Nachfolge von Tom Brady Jahre nach dem Abschied schwer. Mac Jones und Bailey Zappe scheinen die Erwartungen in Boston nicht erfüllen zu können. Ein Move für Wilson würde nur dann Sinn ergeben, wenn man mit dem dritten Pick im Draft 2024 keinen Quarterback holt. Pikant: Wilson weilte beim Super Bowl schon im VIP-Bereich der Pats, die zuvor schon interessiert gewesen sein sollen. Hat Wilson etwa sein neues Team schon vor der Entlassung gefunden? © USA TODAY Network

Atlanta Falcons Desmond Ridder - das Experiment ging nicht auf. Nach all den Jahren mit Matt Ryan benötigt das Team womöglich wieder einen erfahrenen QB. In der vom Lauf geprägten Offense gibt es Qualität: Running Back Bijan Robinson, Wide Receiver Drake London, Tight End Kyle Pitts. Dass Wilson den Ball gut verteilen kann, hat er auch noch in Denver gezeigt - die Completion Rate in 2023 lag bei guten 66,5 Prozent.

Atlanta Falcons Desmond Ridder - das Experiment ging nicht auf. Nach all den Jahren mit Matt Ryan benötigt das Team womöglich wieder einen erfahrenen QB. In der vom Lauf geprägten Offense gibt es Qualität: Running Back Bijan Robinson, Wide Receiver Drake London, Tight End Kyle Pitts. Dass Wilson den Ball gut verteilen kann, hat er auch noch in Denver gezeigt - die Completion Rate in 2023 lag bei guten 66,5 Prozent.

Atlanta Falcons Desmond Ridder - das Experiment ging nicht auf. Nach all den Jahren mit Matt Ryan benötigt das Team womöglich wieder einen erfahrenen QB. In der vom Lauf geprägten Offense gibt es Qualität: Running Back Bijan Robinson, Wide Receiver Drake London, Tight End Kyle Pitts. Dass Wilson den Ball gut verteilen kann, hat er auch noch in Denver gezeigt - die Completion Rate in 2023 lag bei guten 66,5 Prozent. © USA TODAY Network

Und auch für den Draft 2024 sind die Aussichten trübe: In der ersten Runde ist Denver an zwölfter Stelle an der Reihe. Dann dürften die größten Quarterback-Talente Caleb Williams, Drake Maye und Jayden Daniels längst vom Markt sein. Immerhin: Mit Michigans Quarterback J.J. McCarthy hat sich Sean Payton im Rahmen des Combines getroffen. Doch selbst für ihn könnte ein Trade vonnöten sein.

Weil der diesjährige Zweitrunden-Pick der Broncos an die New Orleans Saints gewandert ist, sind die Broncos danach erst wieder in Runde drei an insgesamt 76. Stelle dran. Wenn bei den Broncos nicht jeder Pick sitzt, verspricht der Draft eher ein laues Lüftchen statt frischen Wind fürs Team.