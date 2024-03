Atlanta Falcons

Desmond Ridder - das Experiment ging nicht auf. Nach all den Jahren mit Matt Ryan benötigt das Team womöglich wieder einen erfahrenen QB. In der vom Lauf geprägten Offense gibt es Qualität: Running Back Bijan Robinson, Wide Receiver Drake London, Tight End Kyle Pitts. Dass Wilson den Ball gut verteilen kann, hat er auch noch in Denver gezeigt - die Completion Rate in 2023 lag bei guten 66,5 Prozent. © USA TODAY Network