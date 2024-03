Anzeige Die Denver Broncos werden sich von Russell Wilson trennen. Dies ist mittlerweile offiziell. Wo landet der 35-Jährige nun? Gut möglich, dass die Antwort lautet: Nirgendwo. von Kai Esser Das Wort "Euphorie" ist eigentlich noch zu klein für das, was in Denver stattfand, als die ortsansässigen Broncos im Frühling 2022 Russell Wilson per Trade von den Seattle Seahawks loseisten. "Alles was dem Team fehlte, war ein Quarterback und den haben wir jetzt", so der Tenor in der Fanbase der Broncos. Keine zwei Jahre später ist klar: Das Experiment Wilson in Colorado ist nicht nur fehlgeschlagen, es ist das teuerste Missverständnis der NFL-Historie. Beim Namen des aus Seattle teuer ertradeten Spielmachers brechen nämlich keine Jubelstürme mehr aus, eher greifen die Bewohner Colorados zu Fackeln und Mistgabeln. In zwei Saisons holte Wilson ingesamt nur elf Siege mit zwei verschiedenen Head Coaches. Trotz eines Vertrages über 242 Millionen Dollar, der rein theoretisch noch nicht einmal begonnen hat, werden die Broncos den Super-Bowl-Champion von 2013 vorzeitig entlassen. Das mündet zwar in rund 85 Millionen Euro Dead Cap, aber alleine, dass die Franchise bereit ist, das in Kauf zu nehmen, zeigt: Die glorreichen Zeiten von Wilson sind vorbei. Und zwar nicht nur in Denver. Wilson war die längste Zeit Starter in der NFL gewesen.

Anzeige

Warum sollte sich ein NFL-Team nach den vergangenen zwei Jahren noch dazu entscheiden, Wilson unter Vertrag zu nehmen?

Russell Wilson: Zu alt, zu teuer, zu wenig Bedarf Laut verschiedensten Medienberichten hob er sich immer wieder vom Team ab, forderte Sonderstatus ein und stieß offenbar Teamkollegen mehrfach sauer auf. Dass er auf einem Flug zu einem Auswärtsspiel Dehnübungen im Flieger machte, ist nur die bekannteste der Anekdoten. Zudem ist Wilson mit 35 Jahren nicht mehr der Jüngste. Ja, Tom Brady spielte sogar mit 45 noch, aber oft wird bei solchen Vergleichen vergessen, dass Brady in jeglicher Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung ist und auch bleiben wird. Egal, wie sehr die Regeln zum Schutz der Quarterbacks ausgelegt werden: Dass jemand bis in dieses Alter auf hohem Niveau spielt, wird eine absolute Seltenheit bleiben. Logisch, von 45 Jahren ist Wilson noch weit entfernt. Aber wie schnell die einst große Karriere vorbei sein kann, zeigten Personalien wie Carson Wentz, Andy Dalton oder Matt Ryan in den vergangenen Jahren eindrucksvoll.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Selbst wenn ein Team Interesse haben sollte - für das sogenannte Veteran's Minimum, frei übersetzt den "Mindestlohn", wird sich Wilson nicht auf das Feld stellen. Welche Teams haben denn überhaupt Bedarf in Sachen Quarterback? Die Chicago Bears, Washington Commanders und New England Patriots werden sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Draft bei den Top-Prospects bedienen. Blieben noch die Minnesota Vikings, Atlanta Falcons und Tampa Bay Buccaneers. Allerdings sind mit Kirk Cousins und Baker Mayfield zwei weitaus attraktivere Spielmacher in der Free Agency verfügbar. Bei ihnen stehen die Zeichen durchaus auf Verbleib in Minneapolis beziehungsweise Tampa Bay. Die Möglichkeiten für Wilson schrumpfen also.

Russell Wilson: Es war nicht alles seine Schuld Freilich, dass die Broncos in den vergangenen zwei Jahren mehr ein Meme waren als tatsächlich eine funktionierende NFL-Franchise, das war nicht nur Wilsons Schuld, eine derartige Behauptung wäre schlichtweg unfair. 2022 gab sich der damalige Rookie Head Coach Nathaniel Hackett größte Mühe, jede mögliche Fehlentscheidung zu treffen, die man so treffen kann. 2023 folgte dann Sean Payton, der als erste Amtshandlung offenbar vergaß, dass er kein TV-Experte mehr ist und Dinge sagte wie "Mein Vorgänger hat womöglich den schlechtesten Trainerjob gemacht, der je gemacht wurde", nur um im direkten Duell mit ihm und den New York Jets, bei denen Hackett mittlerweile als Offensive Coordinator angeheuert hatte, in Woche fünf zu unterliegen.

Anzeige

NFL: Die Gastgeber-Städte des Super Bowls

Die Super-Bowl-Standorte bis 2027 sind fix. 2025 geht es nach New Orleans, 2026 nach Santa Clara und 2027 findet das Endspiel der NFL in Los Angeles statt. ran zeigt, in welchen Städten der Super Bowl bislang am häufigsten ausgetragen wurde. (Zukünftige Standorte einberechnet/Stand: Februar 2024) © Getty Images/imago Las Vegas (einen Super Bowl ausgetragen)

• Stadion: Allegiant Stadium (2024) © Pacific Press Agency New York/New Jersey (einen Super Bowl ausgetragen)

• Stadion: MetLife Stadium (2014) © 2014 Getty Images Indianapolis (einen Super Bowl ausgetragen)

• Stadion: Lucas Oil Stadium (2012)

© imago images/Icon SMI Jacksonville (einen Super Bowl ausgetragen)

• Stadion: Alltel Stadium (2005)

© 2018 Getty Images Dallas (einen Super Bowl ausgetragen)

• Stadion: AT&T Stadium (2011)

© 2010 Getty Images Minneapolis (zwei Super Bowls ausgetragen)

• Stadien: U.S. Bank Stadium (2018), Hubert H. Humphrey Metrodome (1992)

© IMAGO/Icon Sportswire Detroit (zwei Super Bowls ausgetragen)

• Stadien: Ford Field (2006), Pontiac Silverdome (1982)

© 2014 Getty images Atlanta (drei Super Bowls ausgetragen)

• Stadien: Mercedes-Benz Stadium (2019), Georgia Dome (1994, 2000)

© 2019 Getty Images Houston (drei Super Bowls ausgetragen)

• Stadien: NRG Stadium (2004, 2017), Rice Stadium (1974)

© 2008 Getty Images San Francisco, Santa Clara (drei Super Bowls ausgetragen*)

• Stadien: Levi's Stadium (2016, 2026*), Stanford Stadium (1985)

*2026 steht bereits fest © imago images/Icon SMI San Diego (drei Super Bowls ausgetragen)

• Stadion: Qualcomm Stadium (1988, 1998, 2003)

© imago Phoenix (vier Super Bowls ausgetragen)

• Stadien: State Farm Stadium (2008, 2015, 2022), Sun Devil Stadium (1996)

© 2023 Getty Images Tampa (fünf Super Bowls ausgetragen)

• Stadien: Raymond James Stadium (2001, 2009, 2021), Tampa Stadium (1984, 1991) © 2021 Getty Images Los Angeles (neun Super Bowls ausgetragen*)

• Stadien: SoFi Stadium (2022, 2027*), Rose Bowl (1977, 1980, 1983, 1987, 1993), Los Angeles Memorial Coliseum (1967, 1973)

*2027 steht bereits fest © 2021 Getty Images New Orleans (elf Super Bowls ausgetragen*)

• Stadien: Caesars Superdome (1978, 1981, 1986, 1990, 1997, 2002, 2013, 2025*), Tulane Stadium (1970, 1972, 1975)

*2025 steht bereits fest © 1993 Getty Images Miami (elf Super Bowls ausgetragen)

• Stadien: Hard Rock Stadium (1989, 1995, 1999, 2007, 2010, 2020), Orange Bowl (1968, 1969, 1971, 1976, 1979) © 2023 Getty Images Welche Standorte gingen bislang leer aus?

Aufgrund von Wetter-Bedingungen und anderen Vorlagen, die die NFL an einen Super-Bowl-Gastgeber stellt, gibt es auch Teams und Städte, die noch nie Standort des Endspiels waren. Auf der folgenden Seite sind die 15 Team-Standorte, die bis jetzt noch keinen Super Bowl ausgetragen haben. © 2023 Getty Images Welche Standorte gingen bislang leer aus?

Baltimore (Ravens), Buffalo (Bills), Charlotte (Carolina Panthers), Chicago (Bears), Cincinnati (Bengals), Cleveland (Browns), Denver (Broncos), Green Bay (Packers), Kansas City (Chiefs), Foxborough (New England Patriots), Philadelphia (Eagles), Pittsburgh (Steelers), Seattle (Seahawks), Nashville (Tennessee Titans), Landover (Washington Commanders) © Getty

Wie soll eine Franchise, die so eine amateurhafte Außendarstellung hat, zur Ruhe kommen? Ganz abgesehen davon, dass die Walton/Penner-Besitzerfamilie das Team nicht gekauft hat, um um eine einstellige Draft-Position mitzuspielen. Die Broncos sind eine traditionell erfolgreiche Franchise. Nur nicht in den vergangenen acht Jahren.