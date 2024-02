Anzeige

Die Denver Broncos werden sich von Russell Wilson trennen. Das ist zwar noch nicht offiziell, aber ein offenes Geheimnis. Wo landet der 35-Jährige dann? Gut möglich, dass die Antwort ist: Nirgendwo.

Von Kai Esser

Das Wort "Euphorie" ist eigentlich noch zu klein für das, was in Denver stattfand, als die ortsansässigen Broncos im Frühling 2022 Russell Wilson per Trade von den Seattle Seahawks loseisten.

"Alles was dem Team fehlte, war ein Quarterback und den haben wir jetzt", so der Tenor in der Fanbase der Broncos. Keine zwei Jahre später ist klar: Das Experiment Wilson in Colorado ist nicht nur fehlgeschlagen, es könnte das wohl teuerste Missverständnis der NFL-Historie sein.

Beim Namen des aus Seattle getradeten Spielmachers brechen nämlich keine Jubelstürme mehr aus, eher greifen die Bewohner Colorados zu Fackeln und Mistgabeln. In zwei Saisons holte Wilson nämlich nur elf Siege mit zwei verschiedenen Head Coaches.

Trotz eines Vertrages über 242 Millionen Dollar, der rein theoretisch noch nicht einmal begonnen hat, wollen die Broncos den Super-Bowl-Champion von 2013 loswerden. Das würde zwar in rund 85 Millionen Euro Dead Cap münden, aber alleine, dass die Franchise bereit ist, das in Kauf zu nehmen, zeigt: Die Zeit von Russell Wilson ist beendet.

Und zwar nicht nur die Zeit in Denver. Wilson war die längste Zeit Starter in der NFL.