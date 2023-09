Anzeige

Sean Paytons Start als neuer Head Coach bei den Denver Broncos ging mit drei Niederlagen zum Auftakt gründlich schief. Das 20:70 gegen die Miami Dolphins am 3. Spieltag war der bisherige Tiefpunkt der Broncos, die in dieser Saison eigentlich ein Wörtchen im Playoff-Rennen mitreden wollten.

Sean Payton: "Es liegt viel Arbeit vor uns"

Den leidgeprüften Fans aus Denver versprach Payton in einer Medienrunde nun Besserung.

"Zunächst einmal an unsere Fans: Wir werden uns den Arsch aufreißen und das Schiff wieder auf Kurs bringen", so Payton: "Das wird ein Prozess sein, denn es liegt viel Arbeit vor uns. Der Schlüssel wird sein, die richtigen Jungs zu finden und sie in die richtige Position zu bringen, um erfolgreich zu sein. Dann kommt das Selbstvertrauen mit den Siegen. Das ist das Wichtigste."

Zudem zählte Payton die zahlreichen Schwachpunkte seines Teams bei der Pleite gegen die Dolphins auf. Vor allem die Turnover seien spielentscheidend gewesen: "Wenn du so ein hohes Ergebnis siehst, dann weißt du, dass es Turnover gegeben haben muss. Und alle drei haben zu Punkten für Miami geführt."