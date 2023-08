Dabei soll sowohl auf Spiele der Broncos als auch auf Partien von Iowa State gewettet worden sein, an denen der Tackle selbst teilnahm.

Laut der Zeitung "Des Moines Register" sagen mehrere Staatsanwälte in Iowa, dass ein von Uwazurike kontrolliertes Wettkonto dazu verwendet wurde, 801 Wetten über insgesamt mehr als 21.000 US-Dollar abzuschließen.

Gegen den Defensive Tackle der Denver Broncos, der in der vergangenen Woche wegen Wetten auf NFL-Spiele in der Saison 2022 auf unbestimmte Zeit suspendiert wurde, wird im Rahmen einer Untersuchung wegen kriminellen Glücksspiels ermittelt.

Laut Staatsanwaltschaft soll der NFL-Profi auf vier Broncos-Spiele der vergangenen Saison gewettet haben, in denen er selbst nicht spielte. Aber auch auf eine Partie gegen die Cardinals, in der Uwazurike 29 Snaps spielte und zwei Tackles erzielte.

Uwazurike drohen rechtliche Konsequenzen

Neben den Konsequenzen der NFL drohen ihm aber wohl auch rechtliche.

So wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, mit einer anderen Person eine Intrige geschmiedet zu haben, um seine Identität zu verschleiern und mobile Transaktionen so zu manipulieren, dass es so aussah, als wären die Wetten von der anderen Person platziert worden.

Uwazurike ist aktuell Teil einer Untersuchung, in die auch andere Iowa-State-Sportler verwickelt sind, darunter Starting Quarterback Hunter Dekkers.

Der Defensive Tackle wurde 2022 von den Broncos gedraftet.