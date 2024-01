Anzeige

Für Amon-Ra St. Brown steht das bislang größte Spiel seiner NFL-Karriere an. Vor dem Playoff-Duell mit den Tampa Bay Buccaneers gibt sich der Wide Receiver der Detroit Lions cool.

Am Sonntag steht der große Showdown im Ford Field an, dann empfangen die Detroit Lions in der Divisional Round die Tampa Bay Buccaneers (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App).

Eine Schlüsselrolle auf Seite der Hausherren wird dann mal wieder Amon-Ra St. Brown einnehmen.

Der deutsch-amerikanische Wide Receiver spielt erneut eine bärenstarke Saison und lieferte auch beim 24:23-Erfolg über die Los Angeles Rams am vergangenen Wochenende ab. In der ersten Runde der Playoffs fing St. Brown sieben Pässe für 110 Yards.

Auch gegen die überzeugende Bucs-Secondary wird es wieder auf ihn ankommen. Anspannung verspürt der Lions-Star, der laut "Deutscher Presse-Agentur" 27 Tickets für die Partie besorgt hat, aber anscheinend kaum.

"Da merkt man natürlich, dass es etwas Besonderes ist. Nervös bin ich aber nicht", wird der 24-Jährige zitiert und betonte zudem, wie zufrieden er aktuell ist: "Jetzt möchte ich mit keinem anderen Team mehr tauschen. Ich fühle mich sehr wohl hier."