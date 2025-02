Die NFL-Saison 2024 endet für die Detroit Lions in den Playoffs mit einer Enttäuschung. Dennoch träumt das Team um Amon-Ra St. Brown weiter vom Super Bowl. Dafür muss in der Offseason aber einiges passieren.

Auch wenn Leistungsträger wie Aidan Hutchinson gesund bleiben, sind Verstärkungen sinnvoll, wenn man das geöffnete Super-Bowl-Fenster nutzen möchte. In der Breite, aber auch in der Tiefe. Auch die Defensiv-Statistiken untermauern, dass mehr Qualität dringend nötig ist.

Dafür muss das Team aber in der Defense etwas tun. Sie war in der vergangenen Saison gebeutelt durch Verletzungen, aber eben auch die Achillesferse des Teams.

Baustelle 5: NFL Draft 2025

Die Lions gehen mit sechs Picks in den diesjährigen Draft, der Ende April in Green Bay über die Bühne geht. In Runde eins können Holmes und Co. an 28. Stelle zuschlagen, zudem in Runde zwei an 60. Stelle. Die weiteren Picks sind in den Runden vier, sechs und sieben.

Vorher steht noch der Scouting Combine auf dem Programm. Es gilt als wahrscheinlich, dass sich Holmes früh im Draft vor allem auf die Defense konzentrieren wird, je nachdem, was mit dem Start des neuen Ligajahres am 12. März in der Free Agency oder via Trade zu holen ist.

Offensiv sind die Lions um Wide Receiver Amon-Ra St. Brown stark besetzt, hier kann aber talentierte Tiefe nicht schaden.