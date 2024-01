Detroit Lions: Head Coach Dan Campbell hat sein Versprechen gehalten

Anzeige Die Detroit Lions stehen erstmals seit der Saison 1991 im NFC Championship Game. Head Coach Dan Campbell stimmt seine Spieler nun bereits auf den Super Bowl ein. von Oliver Jensen, Dan Campbell hat Wort gehalten. Am gestrigen Sonntag waren auf den Tag genau drei Jahre vergangen, als der heute 47-Jährige als der neue Head Coach der Detroit Lions vorgestellt wurde. Damals kündigte er an, innerhalb von drei Jahren zu den Top-Teams der NFL aufrücken zu wollen. Mit dem Einzug in das NFC-Championship-Game, das aus dem 31:23-Sieg in der Divisional Round gegen die Tampa Bay Buccaneers resultierte, hat er dies vollbracht.

"Ich hatte mir vorgestellt, dass wir eine Chance haben würden, mit den großen Jungs zu konkurrieren", sagte er nun rückblickend. "Und das ist nun der Punkt, an dem wir uns befinden. Alles, was du tun musst, ist, einzusteigen. Es geht darum, dich in die beste Position zu bringen, in der du sein kannst."

Dan Campbell hat die Detroit Lions auf die Erfolgsspur gebracht

Unter Campbell steigerten sich die Lions kontinuierlich. Nach einer enttäuschenden Debüt-Saison mit drei Siegen gelangen in den folgenden Spielzeiten neun und zwölf Siege, nun sogar der Einzug in das NFC Championship Game gegen die San Francisco 49ers am kommenden Sonntag.

"Dan ist der größte Anführer" "Dan ist der größte Anführer, den ich je erlebt habe", sagte Quarterback Jared Goff, der zuvor immerhin bei den Los Angeles Rams mit Sean McVay zusammengearbeitet hatte. "Er hat die richtige Kultur und den Glauben aneinander stark eingebracht. Natürlich denkt man an die dunklen Zeiten zu Beginn des Jahres 2021 zurück, als viele Leute wollten, dass er gehen muss. Viele Leute in diesem Raum (in der Pressekonferenz, Anm.d.Red.) verlangten nach seinem Kopf. Es tut ziemlich gut, jetzt hier oben zu sitzen und im NFC Championship Game zu stehen. Das fühlt sich wirklich richtig gut an." Direkt nach dem Sieg gegen die Buccaneers hielt der Head Coach eine emotionale Ansprache. "Das hat vor langer Zeit angefangen, dafür seid ihr gemacht", sagte er zu den Spielern und konnte die Tränen kaum noch zurückhalten.

