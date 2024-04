Anzeige

Lions-Quarterback Jared Goff schießt öffentlich gegen die Medien in Detroit. Für ihn ist die Berichterstattung zu negativ.

Jared Goff hat sich negativ über die Berichterstattung der Medien in Detroit geäußert. Der Quarterback der Detroit Lions moniert, dass sich die Medien weiterhin nur auf die schlechten Zeiten seines Teams fokussieren - und nicht auf den aktuellen Aufwärtstrend.

"Es gibt diese Sache, die ich nun loswerden muss, weil ich hoffentlich für eine lange Zeit in Detroit sein werde. Ich habe ein Problem mit unseren lokalen Medien, die sich manchmal fast schon an Negativität ergötzen", sagte Goff in Willbos "Trading Cards"-Podcast. "Und vielleicht ist es das, was Klicks bringt und was sich verkauft, aber es ist nicht mehr das, was es heute ist."

Goff sieht sich und sein Team nicht gewürdigt - für ihn ist die Berichterstattung zu negativ. Dabei haben die Lions in der vergangenen Spielzeit sogar die Playoffs erreicht und sind bis ins Championship Game vorgedrungen.

"Ganz ehrlich, Leute. Wir haben ein gutes Team, sind erfolgreich. Darüber können wir uns freuen, können es feiern und müssen nicht darüber schreiben, dass wir ständig der Underdog sind", kritisierte Goff.