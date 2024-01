Detroit Lions: Kommt die große Chance auf den Super Bowl nie mehr wieder?

Super Bowl - Neuauflage 49ers vs. Chiefs: Diese Spieler waren schon 2020 dabei

Fast genau vier Jahre ist es her, da ließen Patrick Mahomes und seine Kansas City Chiefs die Muskeln spielen. In Super Bowl LIV setzten sie sich gegen die San Francisco 49ers mit 31:20 durch. Am 12. Februar treffen sich die beiden Teams in Las Vegas wieder. ran zeigt die Akteure, die sich 2020 schon gegenüberstanden. © ZUMA Wire