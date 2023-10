Detroit Lions schlagen Las Vegas Raiders - Sorgen um Jakob Johnson

Anzeige

Die Detroit Lions schlagen die Las Vegas Raiders zum Abschluss des 8. Spieltags, wegen zweier Turnover jedoch zu knapp. Sorgen gibt es jedoch um Jakob Johnson, der im Concussion Protocol ist.

Von Kai Esser

Im Monday Night Football Game des 8. Spieltags der NFL haben die Detroit Lions den sechsten Sieg eingefahren. Gegen die Las Vegas Raiders gab es ein dem Spielverlauf nach zu knappes 26:14.

Jared Goff zeigte sich nach seiner schwächsten Leistung in mehreren Monaten gegen die Baltimore Ravens in Woche sechs zwar verbessert, aber noch nicht in der Form von September. 26 von 37 Bällen brachte er an (70%), davon einen Touchdown auf Rookie Tight End Sam LaPorta. Allerdings unterlief ihm auch ein Pick Six gegen Marcus Peters im ersten Drive der 2. Halbzeit.

Running Back Jahmyr Gibbs hatte in Abwesenheit von Lead Back David Montgomery sein Breakout Game, er sammelte satte 152 Yards sowie einen Touchdown (bei 26 Läufen) auf dem Boden ein, dazu kommen 37 Yards bei fünf Catches.

Leading Receiver war erneut Amon-Ra St. Brown. Der Deutsch-Amerikaner fing sechs Bälle für 108 Yards, LaPorta hatte acht Catches für 57 Yards. Damit brach er einen Franchise-Rekord: Kein Lions-Receiver schaffte es schneller auf elf Spiele mit 100 Receiving Yards zu kommen, er löste Calvin "Megatron" Johnson ab.