Detroit Lions - Spezielles Mindset: Amon-Ra St. Brown wie Aaron Donald  

Amon-Ra St. Brown: Den Durchbruch längst geschafft Dass er den Durchbruch längst geschafft hat, mag manche Beobachter überraschen, vor allem wie. 912 Yards, fünf Touchdowns 2021, dann 1.161 Yards und sechs Touchdowns 2022 und in dieser Saison 1.515 Yards und zehn Touchdowns – St. Brown hat sich kontinuierlich zu einem der Top-Receiver der Liga entwickelt. St. Brown, Minnesotas Justin Jefferson und Michael Thomas von den New Orleans sind die drei Spieler in der NFL-Historie, die in ihren ersten drei Saisons 90 und mehr Catches sammelten. Der Lohn: Der 24-Jährige wurde 2022 Pro Bowler und in dieser Saison zum All-Pro. Was dabei noch mehr überrascht: Die Namen der 16 Receiver von 2021 laufen ihm noch heute hinterher. Keine Frage: Den Draft 2021 hat St. Brown persönlich genommen.

Deshalb liest er sich die Namen vor jeder Trainingseinheit vor, er hat sie in einem Notizbuch festgehalten, in dem auch seine Ziele stehen. Ja'Marr Chase von den Cincinnati Bengals gehört zum Beispiel dazu, Jaylen Waddle von den Miami Dolphins oder DeVonta Smith von den Philadelphia Eagles. Er war nur die Nummer 112, der 17. Receiver. "Ich werde das niemals vergessen", sagt St. Brown auch heute. Stattdessen will er nun dafür sorgen, dass er ein Spieler wird, "der nie vergessen wird".

Amon-Ra St. Brown: Das passende Mindset Was ihm dabei hilft: eine spezielle Einstellung, eine ausgeprägte Motivation, eine besondere Mentalität. Das alles fasst man heutzutage unter dem Begriff Mindset zusammen. "Viele Scouts und Teams schauen auf Zahlen, sei es, was man im College produziert hat, sei es, wie schnell man ist oder wie groß man ist", sagte er vor einigen Wochen. in einem Gespräch mit Tom Pelissero und Ian Rapoport vom "NFL Network". Das seien Dinge, die auf der Receiver-Position täuschen könnten, so St. Brown, "weil es so viele andere Sachen gibt, die dazugehören. Der Intelligenzquotient ist ein wichtiger Teil des Receiver-Spiels. Die Verteidigung, die Zonendeckung zu verstehen. Freundlich zum Quarterback zu sein, starke Hände zu haben, Dinge wie diese, die man manchmal nicht wirklich auf Band sehen kann." Und auch die Denkweise und die Härte seien Aspekte, die übersehen würden, wenn man sich auf die traditionellen Methoden des Scoutings von Wide Receivern konzentriere. Bei ihm wurde 2021 viel übersehen. Es ist daher dieser "Chip on my Shoulder", wie die US-Amerikaner sagen, das Gefühl, etwas beweisen zu müssen. Ein Antrieb, der oft bleibt. Wie bei St. Brown auch. Er lässt den Worten Taten folgen. Nicht nur durch seine Statistiken, durch seine Leistungen auf dem Platz, sondern eben auch durch die Vorbereitung.

Anzeige Amon-Ra St. Brown überlässt nichts zu dem Zufall So fängt er mit der Football Passing Machine nach jedem Training, seit Jahren, 202 Pässe. Eine Tradition, mit der er seit seiner High-School-Zeit seine Fang-Fähigkeiten formt. Und wenn er in einem Training nicht genug Routen läuft, gibt es nach dem Training Extra-Sprints, um die Arbeit zu erledigen.

Erst zuletzt gab es wieder etwas, das seinen Ehrgeiz zusätzlich angestachelt hat: Er hat es trotz seiner starken Zahlen nicht in den diesjährigen Pro Bowl geschafft. "Ich weiß nicht, wie viele 1.500-Yard-Receiver mit zehn Touchdowns es nicht in den Pro Bowl geschafft haben", sagte der Deutsch-Amerikaner. Laut Sportradar ist das vor St. Brown nur einem Spieler passiert: Hall of Famer Isaac Bruce.

Amon-Ra St. Brown wie Aaron Donald Quarterback Jared Goff wählt einen Vergleich, der das Mindset von St. Brown sehr gut beschreibt. "Bestimmte Typen sind anders. Die Art und Weise, wie er ist, im Kraftraum und auf dem Feld, ist meiner Erfahrung nach Aaron Donald sehr ähnlich", sagte Goff bei "ESPN": "Es ist ein Geschäft, ein Geschäft, ein Geschäft. Er arbeitet härter als jeder andere.“ St. Brown stehe Donald in nichts nach, so Goff, "wenn es darum geht, wie viel Zeit sie investieren und wie ernst sie es nehmen, wenn sie auf dem Spielfeld sind. Es macht sehr viel Spaß, mit so einem Typen zu spielen". Auch Trainer Dan Campbell ist voll des Lobes über seinen verlässlichen Nummer-1-Receiver. "Die Dinge, die er jeden Tag im Training und in jedem Spiel macht, zeigen sich die ganze Zeit", sagte der Ex-Profi. "Das ist es, was einen Profi ausmacht, und das ist der Grund, warum er ein Profi ist. Man weiß jedes Mal genau, was man bekommt, daher ist es einfach, wenn man einen Spieler wie ihn im Team hat", so Campbell weiter: "Es ist einfach, mit ihm ein Spiel zu planen, weil man weiß, was man bekommen wird.“

Die Chance, etwas Besonderes zu erreichen Auch wenn St. Brown von sich selbst und von seinen Fähigkeiten immer überzeugt war, hätte er wohl eher nicht auf diese schnelle Entwicklung gewettet, wie er vor dem Championship Game in der Nacht von Sonntag auf Montag (ab 0:30 Uhr im Liveticker) durchblicken ließ. "Wenn man mir in meinem ersten Jahr gesagt hätte, dass ich in zwei Jahren im Championship Game dabei sein werde, weiß ich nicht, ob ich es geglaubt hätte", sagte St. Brown der in New York sitzenden Nachrichtenagentur "Associated Press": "Aber jetzt sind wir hier. Es ist direkt vor unserer Nase. Wir haben die Chance, etwas Besonderes zu erreichen. Wir müssen einfach weitermachen." Die 49ers werden wissen: Bei St. Brown ist das nicht einfach nur eine Ansage, sondern in der Regel ein Versprechen.