Diese deutschen Spieler haben den Super Bowl schon gewonnen

Der Super Bowl steht an! In diesem Jahr treffen die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers aufeinander, leider ohne deutschen Spieler in einem der beiden Kader. Aber wie viele Deutsche haben den Titel bereits gewinnen können?

Zum 48. Mal steigt zum Ende dieser NFL-Saison der Super Bowl. Im Allegiant Stadium von Las Vegas treffen die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers aufeinander.

Jedes Finale hat seine eigenen Geschichten produziert. Manchmal schrieben auch deutsche Spieler mit.

Aber wie viele Profis aus Deutschland haben bislang den Super Bowl gewonnen und dürfen sich mit einem der begehrten Ringe schmücken?

Für viele Fans ist die Antwort klar: Einer! Nämlich Sebastian Vollmer. Der Offensive Tackle gewann den Titel mit den New England Patriots 2015 und 2017.

Während er bei seinem ersten Titel noch in der Startaufstellung stand, gewann er seinen zweiten Super Bowl an der Seitenlinie, da er in der kompletten Saison aufgrund einer Verletzung kein Spiel bestreiten konnte.