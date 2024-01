In der ersten Halbzeit der Partie waren Highlights rar gesät. Wide Receiver Nelson Agholor erzielte den ersten Touchdown, wenige Minuten später antwortete Steven Sims für die Texans mit einem Punt-Return-Touchdown. Texans-Kicker Ka'imi Fairbairn vergab mit einem verschossenen Field Goal kurz vor der Halbzeit die Chance auf eine Führung. Stattdessen gingen die Teams mit einem 10:10 in die Kabine.

Vier Touchdowns, 152 Passing Yards, 100 Rushing Yards und kein Turnover: Mit einer starken Leistung hat Lamar Jackson die Baltimore Ravens in die Conference Championships geführt. In der Divisional Round gewann das Team von Head Coach John Harbaugh mit 34:10 gegen die Houston Texans.

Für die Texans geht derweil eine vielversprechende Spielzeit zu Ende. Das Team von Head Coach Antonio Pierce übertraf jegliche Erwartungen und überrollte in der Wild Card die Cleveland Browns mit 45:14.

In der Offseason gilt es nun, die Ressourcen in der Free Agency und im NFL Draft zu nutze, um das Team weiter um die jungen Säulen (Stroud, Will Anderson Jr. und Co) aufzubauen.