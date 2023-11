Anzeige Am elften Spieltag gewinnen die Houston Texans gegen die Arizona Cardinals. Die Jacksonville Jaguars überrollen derweil die Tennessee Titans. Die frühen Spiele vom Sonntag im Überblick. Chicago Bears @ Detroit Lions 26:31 Die Chicago Bears standen kurz vor einer Überraschung, konnten die Partie aber nicht zu ihren Gunsten entscheiden. Die Lions erzielten 17 ihrer 31 Punkte im vierten Viertel. Knapp drei Minuten und 30 Sekunden vor Schluss konnte das Team von Head Coach Dan Campbell Touchdowns bejubeln. Auch, weil Quarterback Jared Goff einen sehr schwachen Start in die Partie abschüttelte und im vierten Viertel den Ball in mehreren Drives das Feld herunterbewegen konnte. Der Routinier warf für 236 Passing Yards und zwei Touchdowns, drei seiner Pässe wurden allerdings abgefangen. Wide Receiver Amon-Ra St. Brown münzte acht Catches in 77 Yards und einen Touchdown um. Auf der anderen Seite sammelte Bears-Quarterback Justin Field nach überstandener Verletzung knapp über 100 Rushing Yards, 169 Passing Yards und einen Touchdown. Im Passspiel fand er häufig D.J. Moore, der sieben Catches in 96 Yards und einen Touchdown umwandelte. Die Bears stehen nun bei 3:8, die Lions weisen eine Bilanz von 8:2 auf.

Anzeige

Pittsburgh Steelers @ Cleveland Browns 10:13 In einer Defensiv-Schlacht konnten die Cleveland Browns einen wichtigen Sieg gegen die Pittsburgh Steelers einfahren. Rookie-Quarterback Dorian Thompson-Robinson, der den verletzten Deshaun Watson ersetzt, bewegte den Ball größtenteils mit mäßigem Erfolg im Kurzpassspiel. Er brachte 24 seiner 42 Pässe für 165 Yards an und verbuchte eine Interception. Auch das Laufspiel kam nicht wirklich in Gang, die Browns knackten die 100 Rushing Yards nicht. Aber auch die Steelers zeigten offensiv nur wenige Lebenszeichen. Kenny Pickett sammelte 14 Completions und 93 Passing Yards. Im Laufspiel konnte Jaylen Warren mit vielen guten Aktionen auf sich aufmerksam machen. Der Youngster kumulierte 129 Rushing Yards und einen Touchdown. Browns-Kicker Dustin Hopkins entschied mit seinem Field Goal kurz vor Schluss die Partie. Die Browns verbessern ihre Bilanz auf 7:3, die Steelers stehen nun bei 6:4

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Los Angeles Chargers @ Green Bay Packers 20:23 Die Green Bay Packers stürzen die Los Angeles Chargers weiter in die Krise. Der Trainerstuhl von Head Coach Brandon Staley dürfte immer wärmer werden. Auch, weil den Chargers erneut zu viele Fehler unterliefen. Tight End Donald Parham Jr. flutschte ein Pass beim vierten Versuch durch die Hände, Keenan Allen konnte bei einem dritten Versuch einen potenziellen Touchdown nicht festhalten. Quarterback Justin Herbert spielte gut, 21 seiner 36 Pässe wurden für einen Raumgewinn von 260 Yards und zwei Touchdowns gefangen. Die Chargers mussten außerdem früh in der Partie auf Joey Bosa verzichten, der mit einer Fußverletzung in die Katakomben gefahren wurde. Auch die Packers hatten mit Verletzungen zu kämpfen. Running Back Aaron Jones zog sich eine Knieverletzung zu und konnte nicht mehr mitspielen. Head Coach Matt LaFleur fand andere Wege, um das Laufspiel in Gang zu kriegen und hatte einige effektive Spielzüge im Köcher. So sorgte beispielsweise Wide Receiver Jayden Reed für einen Touchdown-Lauf über 32 Yards. Quarterback Jordan Love bediente insgesamt zehn verschiedene Spieler und brachte 27 seiner 40 Pässe für 322 Yards und zwei Touchdowns an. Defensive Tackle Kenny Clark avancierte zum Held des Tages, er vereitelte kurz vor Schluss beim vierten Versuch der Chargers einen Passversuch. Die Packers verbessern ihre Bilanz auf 4:6 und ziehen damit mit den Chargers gleich.

Las Vegas Raiders @ Miami Dolphins 13:20 Head Coach Antonio Pierce musste die erste Niederlage seiner jungen Head-Coach-Karriere hinnehmen. In einer unerwartet defensiv geführten Partie erzielten beide Teams insgesamt lediglich sechs Punkte in der zweiten Halbzeit. Gegen eine gute Dolphins-Defensive, die viel mit Blitz-Formationen und rotierenden Coverages arbeitete, tat sich Rookie Aidan O'Connell (271 Passing Yards, ein Touchdown, drei Interceptions) über weite Strecken schwer. Dolphins-Cornerback Jalen Ramsey sammelte zwei Interceptions, eine davon kurz vor Schluss. Derweil sah die Dolphins-Offensive auf dem Statistikbogen deutlich besser aus, Tua Tagovailoa brachte 28 seiner 39 Pässe für 325 Yards, zwei Touchdowns und eine Interception an, aber die Dolphins verbuchten gleichzeitig zwei Fumbles und scheiterten bei einem vierten Versuch. Wie immer sorgte Tyreek Hill, der zwischenzeitlich verletzungsbedingt pausieren musste, für Highlights. Der Receiver sammelte zehn Catches, 146 Yards und einen Touchdown. Die Dolphins stehen nun bei 7:3, die Raiders bei 5:6.

Anzeige

Anzeige New York Giants @ Washington Commanders 31:19 Die New York Giants setzen ein wichtiges Lebenszeichen! Quarterback Tommy DeVito erwischte einen guten Arbeitstag, er fand mit 18 seiner 26 Pässe einen Mitspieler und erzielte so 246 Yards und drei Touchdowns. Der Youngster steckte zwar neun Sacks ein, fand aber häufig genug Lücken in der Giants-Defensive. Weniger effektiv verlief das Passspiel der Washington Commanders. Quarterback Sam Howell (255 Yards, ein Touchdown und drei Interceptions) kam gegen eine gute Giants-Defensive nie wirklich in den Tritt. Außerdem verbuchten die Commanders drei Fumbles. Die Giants verbessern ihre Bilanz auf 3:8, die Commanders rutschen auf 4:7 ab.

Dallas Cowboys @ Carolina Panthers 33:10 Die Dallas Cowboys sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Das Team von Head Coach Mike McCarthy ließ den Carolina Panthers kaum eine Chance. Die Offensive um Quarterback Dak Prescott (189 Passing Yards und zwei Touchdowns) konnte den Ball durch die Luft und über den Boden bewegen. Gegen die Panthers konnte auch die Defensive erneut für Highlights sorgen. Mehrfach setzte sie Panthers-Quarterback Bryce Young unter Druck, Cornerback DaRon Bland trug eine Interception in die Endzone - sein vierter Pick Six in der laufenden Spielzeit. Für Frank Reich, Head Coach der Panthers, wird die Luft derweil immer dünner. Die Offensive fand erneut nur wenig Rhythmus, die Defensive wirkte über weite Strecken überfordert. Routinier Adam Thielen bleibt eine der Positiv-Überraschungen in der diesjährigen Spielzeit. Der erfahrene Wide Receiver fing acht Pässe für 74 Yards. Mehrfach war er bei vierten Versuchen die Anspielstation und konnte ein neues First Down herausholen. Für die Cowboys war es der siebte Sieg im zehnten Spiel, die Panthers stehen mittlerweile bei neun Niederlagen aus zehn Partien.

Tennessee Titans @ Jacksonville Jaguars 14:34 Im Division-Duell konnten die Jacksonville Jaguars einen souveränen Sieg einfahren. Quarterback Trevor Lawrence spielte abgebrüht hinter einer guten Offensive Line. Der erste Pick im NFL-Draft 2021 brachte 24 seiner 32 Pässe für 262 Yards und zwei Touchdowns an. Besonders häufig bediente er Wide Receiver Calvin Ridley, der 103 Yards und zwei Touchdowns fing. Die Titans setzten zu Beginn viel auf ihr Laufspiel, fanden aber nur wenige Lücken in der Jags-Defense. Running Back Derrick Henry kam nie wirklich in Fahrt. Er verbuchte lediglich 38 Yards. In der zweiten Halbzeit setzte Rookie-Quarterback Will Levis zumindest ein paar Nadelstiche. Der Youngster fand mit 13 seiner 17 Pässe eine Anspielstation und erzielte zwei Touchdowns. Für ein Highlight sorgte Defensive Tackle Jeffery Simmons, der im vierten Viertel einen Touchdown fing. Die Jaguars weisen nun eine 7:3-Bilanz auf, die Titans stehen bei 3:7.

Anzeige

Anzeige