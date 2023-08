Anzeige

Die Tampa Bay Buccaneers gehen nach dem Karriereende von Tom Brady einer neuen Ära entgegen. Ein ehemaliger NFL-Scout ist sich sicher, dass es den Bucs ohne TB12 sogar besser gehen kann.

In einem Interview im Rahmen des Podcasts "Go Long" hat der ehemalige NFL-Scout Jim Monos erklärt, dass die Tampa Bay Buccaneers trotz des Verlusts von Tom Brady auf der Quarterback-Position besser aufgestellt sein könnten als mit TB12 – wenn Baker Mayfield in der kommenden Saison den Stammplatz erhält.

"Ich denke einfach, dass sie mit Mayfield mehr machen können, um ehrlich zu sein. Er ist jünger und härter im Moment", so Monos. In der Schlussphase der vergangenen Spielzeit hatte Brady mit einigen Problemen zu kämpfen. Darunter seine Scheidung von Ehefrau Gisele Bündchen, die im Oktober endgültig beschlossen wurde.

Laut Monos sei es zudem schwieriger für die Teams, sich auf Mayfield vorzubereiten. Die 2022-Version von Brady sei einfacher zu berechnen gewesen, weil der 46-Jährige meist in der Pocket blieb. "Für Abwehrreihen war es einfach, sich auf ihn einzustellen."

Brady hatte seine Karriere im Frühjahr beendet. Noch ist unklar, ob Mayfield tatsächlich sein Nachfolger wird. Aktuell kämpft er gemeinsam mit Kyle Trask um diese Position. Dave Canales, Offensivkoordinator der Buccaneers, sagte kürzlich, dass das Rennen zuletzt enger geworden sei.