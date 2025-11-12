Anzeige
Motorsport

Formel 1: Steckt Oscar Piastri wegen "Burger-Fluch" in der Krise? Burger-Kette reagiert

  • Veröffentlicht: 12.11.2025
  • 11:31 Uhr
  • Oliver Jensen

Seitdem eine australische Burger-Kette eine Aktion rund um Oscar Piastri startet, landet der Australier nicht mehr auf dem Podium. Daher wird die Aktion nun abgeändert.

Die Formkrise von Oscar Piastri in der Formel 1 hat dazu geführt, dass ein Hauptsponsor die Bedingungen für einen speziellen "Burger-Bonus" ändern musste.

Vor Beginn der Saison 2025 hatte sich die australische Burger-Kette "Grill’d" mit Piastri zusammengeschlossen, um einen limitierten Spezialburger auf den Markt zu bringen, den es jedes Mal zum Kauf dazu gab, wenn Piastri auf dem Podium landete.

Seitdem Grill’d diese Aktion nach dem Großen Preis von Italien in den sozialen Medien beworben hatte, ging es allerdings bergab: Piastri landete nicht mehr auf dem Podium.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Anzeige

Einige Fans in den sozialen Medien bezeichneten Piastris Formschwankung – mit drei fünften Plätzen, einem vierten Rang, einem Ausfall und zwei Sprint-Ausfällen seit seinem Sieg beim Großen Preis der Niederlande – als "Burger-Fluch", nachdem er zuvor 34 Punkte Vorsprung auf Lando Norris hatte.

Daher wurden die Bedingungen für den Burger-Bonus nun geändert – er gilt schon, wenn Piastri überhaupt an einem Rennen teilnimmt. Per "Instagram" entschuldigte sich die Burger-Kette für die Aktion, die laut einiger Fans Unglück brachte: "Wir wollten keinen Burger kreieren, der stark genug ist, um eine Fan-Theorie zu starten. Fahr weiter. Wir grillen weiter. Abgemacht?"

Anzeige

Norris hat 24 Punkte Vorsprung auf Piastri

Norris liegt nun mit 24 Punkten Vorsprung vor Piastri auf Platz 1, während noch drei Rennen und ein Sprintrennen ausstehen.

Der Burger besteht aus einem speziell entwickelten Wagyu-Rindfleisch-Patty auf einem Aktivkohle-Brötchen mit Papaya-Sesamsamen, kräftiger "OP Chipotle Mayo", knusprigem Speck, gereiftem Cheddar, fein geraspelter Karotte, Römersalat und roten Zwiebeln.

Mehr News und Videos
NFL, American Football Herren, USA Detroit Lions at Washington Commanders Nov 9, 2025; Landover, Maryland, USA; Detroit Lions wide receiver Amon-Ra St. Brown (14) celebrates a touchdown during the ...
News

Eklat um St. Brown: Neues Video belastet den Lions-Star

  • 12.11.2025
  • 13:06 Uhr
FOXBOROUGH, MA - AUGUST 08: New England Patriots running back TreVeyon Henderson (32) jogs to the bench after returning a punt for a touchdown during the NFL, American Football Herren, USA preseaso...
News

Gewinner und Verlierer: Patriots-Volltreffer und Rodgers-Sorgen

  • 12.11.2025
  • 11:35 Uhr
Brian Daboll
News

Giants ziehen Konsequenzen: Daboll muss gehen

  • 12.11.2025
  • 11:20 Uhr

NFL: Panikattacke? Cowboys-Legende flüchtet plötzlich aus Jet

  • Video
  • 01:08 Min
  • Ab 0

NFL: Shedeur Sanders verschenkt Auto! Plötzlich Publikums-Liebling?

  • Video
  • 02:26 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Aaron Rodgers und Steelers mit Blamage bei Chargers

  • Video
  • 05:04 Min
  • Ab 0

NFL: Amon-Ra St. Brown geschlagen! Trump-Jubel Auslöser?

  • Video
  • 01:34 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA Los Angeles Chargers at New York Giants Sep 28, 2025; East Rutherford, New Jersey, USA; New York Giants quarterback Jaxson Dart (6) and running back Cam Skattebo ...
News

Giants-Entscheidung gegen Brian Daboll kommt viel zu spät

  • 12.11.2025
  • 08:59 Uhr
imago images 1069051280
News

Playoff Picture: AFC-Trio wäre Platz 1 in der NFC

  • 12.11.2025
  • 08:58 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Philadelphia Eagles at Green Bay Packers Nov 10, 2025; Green Bay, Wisconsin, USA; Green Bay Packers head coach Matt LaFleur looks on from the sidelines against th...
News

Kommentar: Mit IHM gewinnen die Packers keinen Titel!

  • 12.11.2025
  • 08:56 Uhr