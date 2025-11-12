Formel 1: Steckt Oscar Piastri wegen "Burger-Fluch" in der Krise? Burger-Kette reagiert

Seitdem eine australische Burger-Kette eine Aktion rund um Oscar Piastri startet, landet der Australier nicht mehr auf dem Podium. Daher wird die Aktion nun abgeändert.

Die Formkrise von Oscar Piastri in der Formel 1 hat dazu geführt, dass ein Hauptsponsor die Bedingungen für einen speziellen "Burger-Bonus" ändern musste.

Vor Beginn der Saison 2025 hatte sich die australische Burger-Kette "Grill’d" mit Piastri zusammengeschlossen, um einen limitierten Spezialburger auf den Markt zu bringen, den es jedes Mal zum Kauf dazu gab, wenn Piastri auf dem Podium landete.

Seitdem Grill’d diese Aktion nach dem Großen Preis von Italien in den sozialen Medien beworben hatte, ging es allerdings bergab: Piastri landete nicht mehr auf dem Podium.