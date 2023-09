Green Bay Packers: Rodgers-Nachfolger Jordan Love erhält Lob nach Bears-Spiel

Anzeige

Jordan Love gewann sein erstes Spiel als Nachfolger von Aaron Rodgers und bekommt vom Head Coach viele Komplimente.

von Oliver Jensen

Jordan Love hat sein erstes Spiel als Nachfolger von Aaron Rodgers erfolgreich gemeistert.

Der Quarterback führte seine Green Bay Packers zu einem 38:20 gegen die Chicago Bears, brachte 15 seiner 27 Pässe an den Mann, warf für 245 Yards sowie drei Touchdowns und blieb ohne Ballverlust.

"Gestern hatte ich mir vorgestellt, das Spiel zu gewinnen und nach einem Sieg vom Feld zu gehen", sagte Love nach dem Triumph. "Wir wussten, was für ein Spiel auf uns zukommt. Natürlich war es mein erstes Spiel in dieser Rivalität."

Love zeigte insbesondere in den Situation, wenn es darauf ankam, Nervenstärke. Bei dritten Versuchen trieb er sein Team zu einer Erfolgsquote von 9 von 16 neuen ersten Versuchen, gab zwei seiner Touchdown-Pässe bei sogenannten "Dritten und Lang".

Auch bei vierten Versuchen hatte er eine Erfolgsquote von 100 Prozent - Love zerlegte die Bears, wie es Vorgänger Rodgers jahrelang mit dem Division-Rivalen getan hatte.

"Es fühlte sich richtig gut an. Sie sind ein gutes Team. Natürlich war die erste Hälfte des Spiels eng. Aber wie wir dann in der zweiten Hälfte des Spiels aufgetreten sind und dominiert haben, das fühlte sich richtig gut an."