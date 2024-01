Mit einer Bilanz von 7-9 hat Minnesota nur noch äußerst theoretische Chancen auf die Playoffs und ist in der kommenden Woche auf Schützenhilfe gleich mehrerer Teams angewiesen.

Love bracht 24 seiner 33 Pässe für 256 Yards an den Mann und warf damit drei Touchdowns - zwei auf Jayden Reed, einen auf Bo Melton. Damit konnten die Vikings nicht mithalten, bei denen Rookie Jaren Hall eine Bewährungschance erhielt, aber nach 67 Passing Yards und einer Interception nach der Halbzeit beim Stand von 3:23 gebencht wurde.

Angeführt von einem ganz starken Jordan Love feierten die Packers einen klaren 33:10-Auswärtssieg bei den Vikings und eroberten damit den siebten und letzten Playoff-Platz in der NFC. Vor der letzten Woche der regulären Saison hat Green Bay sein Schicksal damit in der eigenen Hand.

In Week 18 müssen die Vikings auswärts bei den Detroit Lions antreten, für die es womöglich noch um den Nummer-2-Seed in der NFC geht. Die Packers wiederum haben die Chicago Bears zu Gast und wären mit einem Sieg sicher in der Postseason dabei.