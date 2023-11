In Frankfurt: Chiefs um Mahomes schlagen Miami

Anzeige

Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs um Football-Superstar Patrick Mahomes hat das zweite reguläre Saisonspiel der NFL in Deutschland gewonnen. Vor 50.023 Zuschauern im Fußballstadion des Bundesligisten Eintracht Frankfurt bezwangen die Chiefs im Duell zweier Titelkandidaten die Miami Dolphins mit 21:14 und feierten damit den siebten Sieg im neunten Saisonspiel.

Mahomes löste mit zwei Touchdown-Pässen großen Jubel unter den deutschen Footballfans aus, ihm unterlief jedoch auch ein Turnover. Für das Highlight der Partie sorgte Chiefs-Safety Bryan Cook, der den Ball nach einem Fumble über knapp 60 Yards in die Endzone trug. Die hochgelobte Dolphins-Offensive um Quarterback Tua Tagovailoa und Star-Receiver Tyreek Hill wachte nach schwachem Start zu spät auf.

Im Vorfeld waren die sportlichen Schlagzeilen durch das Rätselraten um einen möglichen Besuch von Taylor Swift teilweise überlagert worden. Die Romanze zwischen der Pop-Gigantin und Chiefs-Tight-End Travis Kelce beschäftigt die NFL seit Wochen. In Frankfurt wurde Swift allerdings nicht gesichtet.

Im vergangenen Jahr hatte die NFL in München das erste Spiel einer regular season auf deutschem Boden ausgetragen, in München besiegte Quarterback-Ikone Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers die Seattle Seahawks.

Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) erlebt Frankfurt Teil zwei des NFL-Doppelpacks, dann treffen der sechsmalige Super-Bowl-Sieger New England Patriots und die Indianapolis Colts aufeinander. Im kommenden Jahr kehrt die NFL mit einem Spiel nach München zurück, 2025 ist sie wieder am Main zu Gast.