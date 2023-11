Indianapolis Colts: Anthony Richardson bekommt "mentale" Trainingseinheiten

Richardson konnte sein Potenzial bislang nur andeuten, denn er hatte sich bereits am 8. Oktober im Spiel gegen die Tennessee Titans an der Schulter seines Wurfarms verletzt.

"Selbst wenn er während der Spiele an der Seitenlinie steht, nimmt er die mentalen Reps an der Seitenlinie wahr und hört die Calls. Ich denke, das wird für den ersten Teil des Prozesses sehr wichtig sein."

"Er nimmt nicht an den Trainingseinheiten teil, aber er nimmt an den 'mentalen' Trainingseinheiten bei den Meetings teil und geht immer noch die Besprechungen des Game Plan mit uns durch", sagte Head Coach Shane Steichen.

In der kurzen Zeit - also in knapp vier Spielen - warf er für 577 Yards und drei Touchdowns und lief vier Mal selbst in die Endzone.

"Es ist großartig, ihn um sich zu haben", sagte Gardner Minshew, der den Job des Starters übernommen hat. "Er ist ein Typ, den jeder respektiert und der mit seiner Anwesenheit auffällt. Ich denke, es ist gut, ihn im Quarterback-Raum zu haben - und dann natürlich auch in der Umkleidekabine. Es wird also gut sein, ihn wieder mehr in der Nähe zu haben, wenn wir weitermachen."

Die Colts stehen aktuell bei einer 5-5-Bilanz.