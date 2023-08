Indianapolis Colts: Anthony Richardson sorgt sich um Erwartungsdruck

Erfahrung, davon hat Richardson wenig. Gerade einmal 13 Starts stehen in seiner Vita bei den Florida Gators. Allerdings sind sich die meisten Experten sicher: Richardson hat ein so großes Potential - oder wie die US-Amerikaner es nennen, hohes "Ceiling" - wie kein anderer Spielmacher der aktuellen Draft-Klasse.

Richardson ob der Erwartungen unsicher

"Sie haben sehr viel in mich investiert", weiß der begabte Spielmacher. "Aber sie haben auch viel in andere investiert, auch in den Trainerstab." Neben dem hohen Druck verspürt er allerdings auch das Vertrauen der Verantwortlichen. "Ich weiß, dass ich ihr Mann bin. Aber ich sehe es nicht so, als wäre ich die Hauptattraktion. Ohne die anderen Mannschaftsteile kann es nicht funktionieren", gibt sich der Rookie bescheiden.

Richardson und die Colts starten in Woche eins mit einem Heimspiel gegen die hochgehandelten Jacksonville Jaguars in die Saison. Die erste Möglichkeit, den Erwartungen gerecht zu werden.