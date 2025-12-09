Indianapolis Colts: Notfallplan mit Rivers?

Für Quarterback Daniel Jones ist die Saison nach einem Achillessehnenriss vorbei, Ersatzmann Riley Leonard plagen Knieprobleme, deshalb suchen die Indianapolis Colts nach Lösungen. Laut ESPN arbeitet der Klub aus der National Football League (NFL) an einem Notfallplan mit Philip Rivers, dabei hat der 44-Jährige (!) seine Karriere nach der Saison 2020/21 beendet.

Rivers soll am Dienstag in Indianapolis ein Workout absolvieren, dann eine Entscheidung fallen. Der Routinier war nach 16 Spielzeiten im Trikot der San Diego und Los Angeles Chargers vor seinem Abschied ein Jahr für die Colts aufgelaufen.

Indianapolis hatte nach einem starken Saisonstart zuletzt dreimal in Folge verloren, in der AFC North ist das Team mit 8:5 Siegen nur noch Dritter hinter den Jacksonville Jaguars (9:4) und den Houston Texans (8:5). Am Sonntag (22.25 Uhr MEZ) geht es im Rennen um ein Play-off-Ticket zu den starken Seattle Seahawks.

Jones verletzte sich am vergangenen Sonntag bei der Niederlage in Jacksonville (19:36), am Montag bestätigte Headcoach Shane Steichen das Saisonaus für seine Nummer eins. Der 28-jährige Jones, der die vergangenen beiden Spiele mit einem gebrochenen Wadenbein bestritten hatte, muss operiert werden.