Anzeige

Jakob Johnson ist eindeutig kein Swiftie. Dafür stellt er sich vor seinen Quarterback Jimmy Garoppolo und lobt die Qualität des ELF Championship Game.

Spätestens seit dem Auftauchen von Taylor Swift beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Chicago Bears spricht die gesamte NFL-Welt über ie mutmaßliche Beziehung des Popstars zu Tight End Travis Kelce.

Jakob Johnson kann hingegen wenig mit dem Hype um die beiden Superstars anfangen.

Im gemeinsamen Podcast "What happens in Vegas" mit Christoph "Icke" Dommisch verriet der deutsche Fullback der Las Vegas Raiders, dass ihn das Thema schon musikalisch abschreckt.

"Ich verstehe ihre (Swifts, Anm. d. Red.) Musik null. Ich weiß nicht, wie die Leute sich das antun können. […] Für mich ist das keine Musik. […] Für mich haben Leute, die Die-Hard-Taylor-Swift-Fans sind die Kontrolle über ihr Leben verloren", so der 28-Jährige mit einem Lachen.

Seine Ablehnung der Geschichte werde zudem dadurch befeuert, dass Kelce für Kansas City, einen Divisions Rivalen von Johnsons Raiders, spiele, mutmaßte der gebürtige Stuttgarter, bevor er nochmals unterstrich: "Ich hate ein bisschen, aber für mich ist diese Geschichte gar nichts."