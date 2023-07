Herbert hat bei den Los Angeles Chargers einen Vertrag, der bis inklusive der Saison 2024 gültig ist. Bei Burrow sieht es ähnlich aus. Die Bengals zogen im April die Option auf das fünfte Vertragsjahr in seinem Rookie-Vertrag.

Bei beiden Playmakern wird davon ausgegangen, dass sie einen langfristigen und hervorragend bezahlten Kontrakt bekommen. Wieso also das Wartespiel? Es geht – wie so oft – ums Geld.

Die Seite von Burrow will demnach, dass Herbert zuerst unterschreibt, damit Burrow dann deutlich mehr fordern kann, als Herbert für seine Verlängerung bekommt. Herberts Seite wiederum sieht den Chargers-Quarterback als ebenbürtig mit seinem Kontrahenten an und will auf die Unterschrift von Burrow warten, um dann an dessen Gehalt in den eigenen Verhandlungen heranzukommen.