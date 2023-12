Kansas City Chiefs: Isiah Pacheco fällt erneut aus

Anzeige

Der Running Back wurde an der Schulter operiert, wird aber laut Coach Reid nicht mehr lange ausfallen.

Die Kansas City Chiefs müssen auch am Sonntag auf Running Back Isiah Pacheco verzichten.

Der 24-Jährige wurde an seiner verletzten Schulter operiert und fehlt dem aktuellen NFL-Champion damit gegen die New England Patriots.

Pacheco wurde an der Schulter bereits in der Offseason operiert. Laut Chiefs-Coach Andy Reid handele es sich diesmal nur um einen kleineren Eingriff. Pacheco werde schon in der kommenden Woche wieder voll ins Training einsteigen können.

Der Ballträger war bereits zuletzt gegen die Buffalo Bills ausgefallen. Bis dahin gehörte er mit gelaufenen 779 Yards zu den fünf besten Running Backs in dieser Saison.

Wie schon gegen die Bills werden nun auch gegen die Patriots Clyde Edwards-Helaire und Jerick McKinnon mehr Verantwortung im Laufspiel der Chiefs übernehmen müssen.