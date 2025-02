Kansas City Chiefs: Kein Karriereende! NFL-Star Travis Kelce macht wohl weiter

Nun scheint sich der Wind gedreht zu haben: Brett Veach, der General Manager der Chiefs, erklärte aber am Dienstag am Rande des Scouting Combine, dass der 35-Jährige mächtig motiviert sei, weiter in der NFL zu spielen.

Travis Kelce: Anzeichen auf Verbleib bei Kansas City Chiefs verdichten sich

Zuletzt hatte auch Kelces Bruder Jason geäußert, dass Travis wohl schon seine Entscheidung getroffen habe.

"Ich glaube, in seinem Herzen weiß Travis, was er will", sagte Jason im Podcast "The Steam Room". "Wir beide ticken ähnlich, haben aber unsere eigene Art, über Dinge nachzudenken. Ich analysiere manche Situationen zu sehr und denke bei jeder Entscheidung an die negativen Aspekte."

Travis hingegen sei in dieser Hinsicht pragmatischer. "Er sagt einfach: 'Hey Mann, willst du spielen oder nicht?'"

Offiziell muss Kelce wohl eine Entscheidung bis spätestens 14. März treffen.