Kansas City Chiefs - Nach Ausraster: Nachspiel für Superstar Patrick Mahomes

Die Integrität von Schiedsrichtern in Frage zu stellen, sei in der NFL schon lange verpönt, betonte Rapoport.

Auch Reid kritisierte die Offiziellen. "Ich bin sehr enttäuscht, dass es so endete", sagte Reid. "Normalerweise bekomme ich - ich benutze nichts davon als Entschuldigung, aber normalerweise bekomme ich eine Warnung, bevor so etwas in einem großen Spiel passiert. (Es ist) ein bisschen peinlich in der National Football League, dass so etwas passiert..."

Nicht peinlich, aber bedenklich ist die sportliche Entwicklung der Chiefs, die jetzt in den letzten vier Spielen drei Niederlagen einstecken mussten und bei 8:5 stehen. In Woche 15 geht es nun zu den New England Patriots.