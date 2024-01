Anzeige

Die Kansas City Chiefs haben ihren Playoff-Platz schon vor dem letzten Spieltag der NFL sicher. Die Folge: Patrick Mahomes wird gegen die Los Angeles Chargers geschont.

Von Chris Lugert

Quarterback Patrick Mahomes wird im letzten Spiel der Kansas City Chiefs in der regulären Saison nicht zum Einsatz kommen.

Wie Head Coach Andy Reid bestätigte, erhält im Auswärtsspiel bei den Los Angeles Chargers am Sonntag (22:25 Uhr MEZ) Backup Blaine Gabbert den Vorzug.

Die Chiefs hatten ihre Playoff-Teilnahme bereits am vergangenen Wochenende perfekt gemacht. Zum achten Mal in Folge sicherte sich der amtierende Super-Bowl-Gewinner den Sieg in der AFC West.

Momentan halten die Chiefs den dritten Platz in der AFC. Bei einem Sieg gegen die Chargers wäre allerdings auch noch der zweite Rang möglich, nämlich dann, wenn die Miami Dolphins gegen die Buffalo Bills verlieren.

Der erste Seed und damit eine Bye Week in der ersten Playoff-Runde ist für die Chiefs außer Reichweite, Platz eins in der AFC haben sich bereits die Baltimore Ravens gesichert.