Kansas City Chiefs - Patrick Mahomes reagiert auf die Verhaftung seines Vaters

Anzeige

Kurz vor dem Super Bowl gibt es unschöne Nachrichten für Kansas Citys Superstar Patrick Mahomes. Sein Vater ist wegen Fahrens unter Alkoholeinflusses festgenommen worden - nicht zum ersten Mal.

Gut eine Woche vor dem Super Bowl gegen die San Francisco 49ers gibt es für Patrick Mahomes, Star-Quarterback der Kansas City Chiefs, unschöne Nachrichten in seinem privaten Umfeld.

Wie die New York Post berichtet, ist Mahomes' Vater, Patrick Mahomes Sr., am Samstagabend in Texas wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen worden. Wie aus einer eidesstattlichen Erklärung hervorgeht, die der Post vorliegt, wurde Mahomes Sr. mit einer offenen Dose Coors-Bier in der Mittelkonsole erwischt. Zuvor war er mit seiner Fahrweise aufgefallen, er war deutlich langsamer unterwegs als die anderen Autos.

Er sagte der Polizei, dass er "ein paar Bier getrunken hatte, während er sich ein Spiel in einer örtlichen Bar ansah", als er gefragt wurde, warum er während der Fahrt getrunken habe, wie es in der eidesstattlichen Erklärung heißt.

"Aufgrund der Gesamtheit der Umstände", schrieb der festnehmende Beamte unter Berufung auf einen hinreichenden Verdacht, "war ich der Ansicht, dass Patrick beim Führen eines Kraftfahrzeugs an einem öffentlichen Ort spürbar beeinträchtigt war."

Nicht zum ersten Mal fällt der 53-Jährige diesbezüglich negativ auf.

Laut der Post war es seine dritte Trunkenheitsfahrt. Laut Polizeiberichten wurde er auch 2008 und 2019 vorgeladen. Er bekannte sich beim letzten Mal schuldig und verbüßte 40 Tage an Wochenenden im Bezirksgefängnis, wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht.