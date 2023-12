Kansas City Chiefs: Patrick Mahomes spricht seinen Receivern das Vertrauen aus

Besonders in der Breite ihres Receiving Corps hat die Franchise massive Probleme, sowohl in Sachen Effizienz als auch bei der Vermeidung von unnötigen Drops.

Mahomes glaubt an Fähigkeiten seiner Receiver

Mit Blick auf die heiße Phase der Saison und das bevorstehende Kracher-Duell in Woche 14 gegen die Buffalo Bills zeigt sich Mahomes trotzdem weiter optimistisch.

"Man kommt einfach zur Arbeit und versucht, besser zu werden. Das ist alles, was man tun kann. Ich denke, die Jungs haben sich sehr bemüht, das zu tun. Wir werden uns weiter verbessern", betonte der 28-Jährige.

Auch der enttäuschenden Pleite gegen die Packers in der Vorwoche konnte der Star-Quarterback noch etwas Positives abgewinnen: "Ich denke, dass wir im letzten Spiel eine Menge großartiger Dinge gezeigt haben, nur in der Redzone haben wir es nicht geschafft. Es sind die kleinen Dinge, die in dieser Liga den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen, also werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren und versuchen, uns in dieser Woche zu verbessern."

Und weiter: "Man kann an den Dingen arbeiten, die im Spiel nicht funktioniert haben, man versucht, diese Dinge anzupassen und Aspekte zu maximieren, die man gut gemacht hat. Gleichzeitig geht es in dieser Liga sehr eng zu, die Spiele werden häufig durch einen Score entschieden. Es ist derjenige, der die kleinen Dinge erfolgreich umsetzt, der am Ende den Sieg davonträgt."