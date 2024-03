Anzeige

Im Zusammenhang mit einem schweren Verkehrsunfall wird Chiefs-Receiver Rashee Rice von der Polizei in Dallas gesucht.

Schlechte Nachrichten für die Kansas City Chiefs. Die Polizei in Dallas sucht im Zusammenhang mit einem schweren Unfall am Samstagabend im Nordosten der US-Metropole nach Wide Receiver Rashee Rice. Dies bestätigten die Beamten den "Dallas Morning News".

Ein Fahrzeug, von dem angenommen wird, dass es auf Rice zugelassen ist oder von ihm geleast wird, war gegen 18:20 Uhr am Samstagabend in einen Unfall auf dem North Central Expressway verwickelt, so die Polizisten. Laut Strafverfolgungbehörde sucht die Polizei nach Rice, dies bestätigt auch ein Polizeibericht, der dem Medium vorliegt.

Aktuell ist die Beteiligung des Sportlers an dem Unfall unklar, ein Polizeisprecher reagierte auf die Bitte um eine Stellungnahme zunächst nicht.

Der Chiefs-Passempfänger war am frühen Sonntagmorgen in den Aufzeichnungen des Dallas County Gefängnisses nicht aufgeführt. Bislang ist nicht klar, ob er verdächtigt wird, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein. Zudem ist noch unklar, ob Personen verletzt wurden.