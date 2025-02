Travis Kelce steht mit den Kansas City Chiefs zwar im Super Bowl 2025 - persönlich erlebt der Tight End aber eine schwierige Saison. Gerüchte um einen NFL-Rücktritt werden laut, eine Entscheidung hat er angeblich noch nicht getroffen.

von Julian Huter

Wie lange steht Travis Kelce noch auf dem Feld? Der mittlerweile 35-Jährige baut zusehends ab, sein Vertrag bei den Kansas City Chiefs geht nur noch bis zum Ende der kommenden Saison.

Laut NFL-Insider Ian Rapoport ist sich der Tight End noch nicht sicher, ob er auch nach dem Super Bowl 2025 gegen die Philadelphia Eagles (ab 0:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) weiterspielen wird.

Die Entscheidung hänge demnach auch vom Ausgang der Partie ab. Eine Entscheidung will er offenbar bis zum Start der Free Agency am 12. März treffen. Es sei aber möglich, dass das Duell um die Vince Lombardi Trophy seine letzte Partie ist.

Am Rande der Opening Night vor dem Super Bowl klang es allerdings so, als würde Kelce mit etwaigen Gerüchten aufräumen: "Ich liebe das, was ich tue. Ich habe noch viel Football in mir. Ich plane auf jeden Fall, in 2025 Football zu spielen. Und zwar hier in Kansas City."

2025 belastet der Tight End den Cap der Chiefs mit über 19 Millionen Dollar.