Kansas City Chiefs: Wentz verdient als Backup von Mahomes ähnlich wie Garoppolo bei den Rams

Carson Wentz geht in seine neunte NFL-Saison. Die Kansas City Chiefs sind seine fünfte Station, die vierte seit 2021. Auch sein Gehalt beim Super-Bowl-Champion verdeutlicht, dass er der Backup ist.

Carson Wentz geht erstmals als klarer Backup in eine NFL-Saison. Denn an Patrick Mahomes führt bei den Kansas City Chiefs eben kein Weg vorbei.

Der Status spiegelt sich auch im neuen Vertrag des zweiten Picks des Draft 2016 wider. Wie NFL-Insider Tom Pelissero berichtet, umfasst der nur für diese Saison geltende Kontrakt von Wentz ein Volumen von 3,325 Millionen US-Dollar.

Damit bewegt sich der 31-Jährige in Regionen von Jimmy Garoppolo bei den Los Angeles Rams oder Case Keenum bei den Houston Texans, die jeweils mehr als 3,1 Millionen US-Dollar einstreichen können. Bei Wentz sind 2,2 Millionen US-Dollar garantiert, die restliche Summe ist als Bonus für Berufungen in den Spieltagskader deklariert.

Für Wentz ist das ein deutlicher Rückschritt im Vergleich zu seinen ersten beiden Verträgen nach dem Abschied von den Philadelphia Eagles. 2021 kassierte er bei den Indianapolis Colts inklusive Roster Bonus 21,3 Millionen US-Dollar, ein Jahr später bei den Washington Commanders sogar knapp 28,3 Millionen US-Dollar.

In "Indy" lieferte Wentz noch mit 3563 Passing Yards für 27 Touchdowns bei sieben Interceptions. Seine persönliche Bilanz in Washington war dagegen mit 1755 Passing Yards für elf Touchdowns und neun Interceptions in nur acht Partien durchwachsen, zwischenzeitlich setzte ihn ein Fingerbruch außer Gefecht.