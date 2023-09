Anzeige

In der Offseason unterschreibt Jawaan Taylor bei den Chiefs einen 80-Millionen-Vertrag. Seinen Start in Kansas City hat er sich aber wohl anders vorgestellt.

Von Philipp Schmalz

Schon bei der Niederlage zum Saisonauftakt gegen die Detroit Lions fiel Taylor mehrfach negativ auf, als er sich mehrmals außerhalb der Line of Scrimmage aufstellte und sich bei mehreren Spielzügen zu früh bewegte.

Zwar wurde der Right Tackle in Woche eins dafür nicht bestraft, in Woche zwei schienen die Referees den 25-Jährigen allerdings "auf dem Kieker" gehabt zu haben.

Beim 17:9-Sieg der Kansas City Chiefs gegen die Jacksonville Jaguars sorgte Taylor für insgesamt fünf Strafen: Zwei Fehlstarts, einmal eine unerlaubte Aufstellung und zwei Holdings.

Im dritten Viertel der Partie, nachdem er in drei Spielzügen für zwei Strafen verantwortlich war, nahm Chiefs-Head-Coach Andy Reid den ehemaligen Jaguars-Spieler für den Rest des Drives aus der Partie.