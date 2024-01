Knall bei den Seahawks: Pete Carroll kein Head Coach mehr

Anzeige

Die Ära von Pete Carroll als Headcoach der Seattle Seahawks ist nach 14 Spielzeiten beendet. Wie das Team aus der Football-Profiliga NFL am Mittwoch bekannt gab, wird der 72-Jährige bei den Seahawks in Zukunft nur noch als Berater tätig sein. Am Sonntag hatte Seattle die Play-offs verpasst - Carroll, ältester Trainer der Liga, wollte trotzdem weitermachen.

"Pete ist der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der Seahawks, hat der Stadt den ersten Super-Bowl-Triumph gebracht und in den letzten 14 Jahren einen enormen Einfluss auf das Feld und die Gemeinschaft ausgeübt", sagte Teambesitzerin Jody Allen. Die Entscheidung, eine Veränderung auf dem Posten des Cheftrainers vorzunehmen, sei "unter sorgfältiger Abwägung zum Wohle der Franchise" getroffen worden.

Carroll, der mit den Seahawks im Februar 2014 den Super Bowl gegen die Denver Broncos gewonnen hatte, hatte noch zu Beginn der Woche betont, einen neuen Anlauf nehmen zu wollen: "Ich muss meine Arbeit besser machen und ich muss meinen Trainern mehr helfen. Es gibt viel Raum für Verbesserungen."

Carroll war seit 2010 Coach in Seattle. Von den aktuellen NFL-Trainerin sind nur Bill Belichick (New England Patriots/seit 2000), Mike Tomlin (Pittsburgh Steelers/seit 2007) und John Harbaugh (Baltimore Ravens/seit 2008) länger bei ihren Teams gewesen.

Nach der regulären Saison der NFL ist Seattle das vierte Team, das einen Wechsel auf dem Posten des Cheftrainers vornimmt. Zuvor waren Mike Vrabel (Tennessee Titans), Ron Rivera (Washington Commanders) und Arthur Smith (Atlanta Falcons) freigestellt worden.