Und auch wenn man alle Klischees beiseite packt - seinen extravaganten Kleidungsstil, seine außergewöhnlichen Frisuren, seine Social Media-Posts mit seltsamen Buchstaben und Zeichen und all das ignoriert, so ist es schwer den einstigen Top-Spieler nicht für seine inhaltlichen Aussagen zu kritisieren.

2010 gewann Cam Newton die Heisman Trophy im College Football, in 2011 war er der erste Pick im NFL-Draft und in 2015 wurde er MVP, stand mit den Carolina Panthers im Super Bowl, welchen er verlor.

Zumal er seine Meinungen gerne mal revidiert und ändert. Seine Aussagen haben dabei mehr Mobilität als "Supercam" in seiner Prime. Seine Auftritte erinnern mehr an ein Comedy-Format als an ein Streben nach einem NFL-Comeback.

Newton: Näher an Comedy, als an der NFL

Aussagen über Brock Purdy sind respektlos

Besonders bei Quarterback Brock Purdy von den San Francisco 49ers musste Newton nach kritischen Aussagen von vor Wochen wieder zurückrudern. Aber auch das machte er nicht richtig und zeigte einmal mehr, wie viel er spricht, aber wie wenig davon ernst zu nehmen ist.

"Ich habe nie gesagt, dass Brock Purdy Müll ist. Was ich gesagt habe, ist, dass Brock Purdy ein Game Manager ist. Das ist kein Hass. Das ist einfach das, was ich für Tatsachen halte. Um als Game-Changer bezeichnet zu werden, muss Brock Purdy der beste Spieler auf der Offensivseite des Balls sein. Und das ist nicht der Fall. Wenn man ehrlich sein will, wenn man das Defensiv- und das Offensivtalent zusammennimmt, ist Brock Purdy der zehntbeste Spieler dieses Teams."

Diese Aussagen lassen auch Ex-NFL-Star Richard Sherman nicht in Ruhe: "Komm schon, Cam. Ich liebe dich und habe Respekt für dich, aber ich sehe auch, dass Purdy in seiner zweiten Saison ist. Der Cam in der zweiten Saison wurde auch nicht dafür kritisiert. Setze bei anderen die gleichen Maßstäbe an wie bei dir."