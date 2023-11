Und weiter: "Man versucht einfach, einen Weg zu finden, den Kerl zu Fall zu bringen, und leider ist genau das passiert. Das würde ich ihm nie wünschen. Was auch immer sie in Zukunft mit dem Hip-Drop-Tackle machen wollen, wir werden uns darauf einstellen müssen, aber es würde es viel schwieriger machen, wenn sie sich dafür entscheiden würden (es zu verbieten, Anm.d.Red.)."

"In einer solchen Position ist es schwer, wenn man versucht, sich einem Spieler von hinten zu nähern und einen Weg zu finden, ihn zu Fall zu bringen. Es ist ja nicht so, dass Mark Andrews ein kleiner Mensch ist."

Es war eines der Aufregerthemen am vergangenen NFL-Spieltag: Das "Hip-Drop-Tackle" von Bengals-Linebacker Logan Wilson gegen Ravens-Tight-End Mark Andrews, bei dem sich der 28-Jährige eine folgenschwere Sprunggelenksverletzung zuzog. Wilson sah sich in der Folge mit massig Kritik konfrontiert. Nun hat sich der Linebacker zu der Aktion geäußert und sich selbst verteidigt.

Wilson dankt Bengals-Coach

„Ich gebe in jedem Spiel mein Bestes und reiße mir den Arsch auf. Manchmal passieren solche Verletzungen. Das ist nun mal so. Aber falls es jemandem aufgefallen ist: Ich war einer der ersten, der auf den Knien war, als Mark zu Boden ging, denn man will nie, dass einem Spieler so etwas passiert, vor allem nicht ihm. Er ist ein guter Kerl. Ich würde ihm so etwas nie wünschen."

Als besonders stärkend empfand Wilson derweil die schützenden Wortes von Bengals-Head-Coach Zac Taylor, für den es "frustrierend und ärgerlich" zu hören war, wie sein Spieler angegangen wurde.

"Als ich sah, wie er das sagte, habe ich das wirklich zu schätzen gewusst. Ich denke, das spricht Bände über den Kerl und den Trainer, der er ist, und warum die Jungs ihn so sehr lieben und gerne für ihn spielen.“