So gab es am Donnerstag vor dem Spiel bei den Detroit Lions (14:26) ein Meeting, das es in sich hatte. Spieler und auch Assistenztrainer hatten McDaniels kritisiert, ihm die Dinge auf den Tisch gelegt, die aus ihrer Sicht schiefliefen: Überkorrekturen, lange Meetings, die Art und Weise, wie McDaniels versuchte, die Spieler zur Verantwortung zu ziehen und die Schuldzuweisung an die Spieler für Probleme beim Play Calling.

Verliert ein Trainer die Kabine, ist das in der Regel der Anfang vom Ende seiner Amtszeit. In vielen Fällen wird im Nachhinein nicht öffentlich, wie kompliziert das Verhältnis zwischen Trainer und Spielern war.

Josh McDaniels ist in dieser Woche bei den Las Vegas Raiders entlassen worden. Zuvor hatte ein Meeting den Negativstrudel beschleunigt.

McDaniels sei demnach "ein Schatten seiner selbst" gewesen, so Rapoport. "Quellen beschrieben McDaniels als weit weniger involviert als sonst während des Trainings - ähnlich wie ein Zuschauer", so Rapoport weiter.

Josh McDaniels: Als sei er nicht anwesend gewesen

Demnach versuchte McDaniels offenbar, die Kritik anzunehmen und umzusetzen, indem er sich zurücknahm, "aber der Kontrast in seinem Verhalten war so stark, dass eine anwesende Person sagte, er habe das Gefühl gehabt, McDaniels sei nicht wirklich anwesend gewesen", so Rapoport.

Was das schnelle Ende an Halloween ebenfalls erklärt: Besitzer Mark Davis war nicht untätig geblieben, er hatte sich mit Führungsspielern wie Adams oder Jacobs zum Essen getroffen und war im Bilde, was die vielen Probleme anging.

Letztendlich hatte Davis beim 14:26 in Detroit genug gesehen. Er zog am Halloween-Abend die Notbremse und entließ McDaniels und GM Dave Ziegler. Als Interimscoach hat Antonio Pierce übernommen.