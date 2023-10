Las Vegas Raiders: Tom Brady wird möglicherweise doch kein Teilhaber

DeVante Parker (New England Patriots)

Die New England Patriots haben den Vertrag mit Wide Receiver DeVante Parker verlängert. Parker, der in der vergangenen Offseason per Trade von den Miami Dolphins kam, verdient mit seinem neuen Kontrakt 33 Millionen Dollar über drei Jahre, davon 14 Millionen garantiert. Ursprünglich war Parker in sein letztes Vertragsjahr gegangen, dieses Jahr wird nun annulliert und durch den neuen Vertrag ersetzt. Pikant: In seinem alten Vertrag hätte Parker 5,7 Millionen Dollar verdient, mit dem neuen Deal soll er in 2023 weniger verdienen. Weg frei für DeAndre Hopkins?

