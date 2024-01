Los Angeles Chargers haben mit Jim Harbaugh den perfekten Mann geholt! Ein Kommentar

Anzeige

Jim Harbaugh ist neuer Head Coach der Los Angeles Chargers. Zwei Parteien, die quasi füreinander bestimmt waren. Die Wahl von Dean Spanos ist perfekt. Ein Kommentar.

Von Kai Esser

"Who's got it better than us?" - zu deutsch: "Wer hat es gerade besser als wir?"

Das twitterten die Los Angeles Chargers um 16:07 Uhr Ortszeit, als der neue Head Coach der Franchise feststand. Jim Harbaugh wird ab der kommenden Spielzeit die sportlichen Geschicke in Inglewood leiten.

Und tatsächlich ist die Frage nicht nur rhetorisch zu verstehen. Wer hat es eigentlich besser als die Chargers? Logisch, dass dieser Tweet völlig subjektiv und euphoriesiert daherkommt.

Das zeigt nicht die Anzahl von Memes, Hype-Videos und Statements auf dem Account der Franchise. Was aber objektiv klar sein sollte: Die Chargers haben die beste Wahl für ihren Job gefunden.