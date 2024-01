Anzeige

Nach dem College-Titelgewinn sondiert Jim Harbaugh seine Zukunft. Die könnte in der NFL liegen. Am Montag soll es das erste Gespräch geben.

Jim Harbaugh verliert nicht viel Zeit.

Am Samstag feierte er die Gegenwart. Sprich: Den College-Titelgewinn mit den Michigan Wolverines. Jetzt geht es um seine Zukunft. Denn am Montag wird er sich laut diversen Medienberichten mit den Los Angeles Chargers treffen.

Die Franchise sucht nach der Entlassung von Brandon Staley im Dezember einen neuen Head Coach.

Harbaugh gehört zu den heißesten Kandidaten, er wird schon länger als neuer Trainer in LA gehandelt. Harbaugh soll bei den Wolverines einen neuen Megavertrag über zehn Jahre unterschreiben, doch der 60-Jährige hat auch keinen Hehl daraus gemacht, dass er in die NFL zurückkehren will. Für ihn wird es in diesen Wochen das erste Gespräch mit einem Team sein.

Fest steht offenbar: Beide Seiten haben keine Eile.